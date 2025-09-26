Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü

Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da görülen cinayet davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye giden Halis Turan, öldürülen şahsın yakını Ömer A. tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçarken polislere de ateş açan Ömer A., yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Abdurahman Arslan'ın görülen davası için Halis Turan (40), tanık olarak ifade vermek üzere Yalova Adliyesi'ne geldi.

Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü - 1. Resim

SON OLARAK KAFASINA ATEŞ ETTİ

Turan, aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladığı sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Turan'ı son olarak kafasına ateş ederek öldüren Ömer A.'nın tabancasından çıkan mermilerden bir tanesi yoldan geçen E.K.'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi.

Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü - 2. Resim
Halis Turan

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru ateş açtı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da da olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zelenskiy: Savaş bittiğinde görevi bırakacak mı?Sosyal medyada "50 bin TL'lik maç" konuşuluyor! İşte Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aleyna Çakır davasında sarsıcı tanık ifadeleri! "Defalarca dayak yedi, tehdit edildi" - 3. SayfaAleyna Çakır davasında sarsıcı tanık ifadeleri!MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu: Kişisel verileri hedef alan ağa operasyon - 3. SayfaMİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu!Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı - 3. SayfaAlkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktıBaşına poşet geçirilen öğrenci ayağını kırdı: Okul, "Kibar çocuk yetiştirmişsiniz" deyip aileyi suçladı - 3. SayfaÖğrenci zorbalığa uğradı, okul aileyi suçladı!Esenler Otogarı'ndaki kadınlar tuvaletinde kamera skandalı! İBB'ye milyonluk dava - 3. SayfaEsenler Otogarı'ndaki tuvalette kamera skandalıGece yarısı büyük panik! Basım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardı - 3. SayfaBasım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardı
Sonraki Haber Yükleniyor...