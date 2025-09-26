Tanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Abdurahman Arslan'ın görülen davası için Halis Turan (40), tanık olarak ifade vermek üzere Yalova Adliyesi'ne geldi.

SON OLARAK KAFASINA ATEŞ ETTİ

Turan, aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladığı sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Turan'ı son olarak kafasına ateş ederek öldüren Ömer A.'nın tabancasından çıkan mermilerden bir tanesi yoldan geçen E.K.'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi.

Halis Turan

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru ateş açtı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da da olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.