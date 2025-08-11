Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık etmek için Ankara'ya hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile bir araya geldi.

