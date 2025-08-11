Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık etmek için Ankara'ya hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile bir araya geldi.
