Araç sahipleri ya vazgeçiyor ya erteliyor! Yetkili servislerde fiyat 50 bin liraya kadar çıktı

Artan araç bakım maliyetleri milyonlarca araç sahibinin cüzdanını etkiliyor. Bazı araç sahipleri, artan fiyatlar nedeniyle araç bakımlarını erteleme yoluna gidiyor.

İlgili Haber Araç muayenesinde ödenen o ücret iade edildi! Milyonları ilgilendiren emsal karar

Kanal D Haber'de yer alan habere göre yetkili servis danışmanı Olgun Sefa Civelek konuyla ilgili "Hem kaskosunu yaptıracak hem sigortası hem muayenesi... Araç masrafları da bakım masrafları da haliyle biraz fazla" ifadelerini kullandı.

Son günlerde tatil sezonu nedeniyle yetkili servislerde yoğunluk olduğunu söyleyen yetkili, "Ağır bakımların içeriğinde genelde motor yağı filtrelerin dışında belli kilometrelerde değişmesi gereken kayışlar, motor suları, önemli hidrolik yağlar, bunlar var. Bunların bir tanesi değişmediğinde bile çok büyük masraflara yol açabiliyor" diye konuştu.

ARAÇ BAKIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Servis danışmanı Civelek bakım ücretleriyle ilgili şunları söyledi:

"YAKLAŞIK 50 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR" "Aracın marka ve modeline göre bakımın maliyeti de değişiklik gösterebiliyor. Bir 10 bin bakımını şu anda 6 - 7 bin liraya yaptırabilirsiniz. Periyodik bakımsa bir nereden baksanız 14 - 15 bin liradan başlıyor. Ağır bakımların maliyeti de yaklaşık 50 bin liraya kadar çıkıyor"

Garantisi devam eden araçların bakımının mutlaka yetkili servislerde yapılması gerektiğinin altı çizilirken, başka yerlerde yapılması halinde aracın garanti kapsamından çıkarıldığı hatırlatıldı. Aracına yetkili serviste bakım yaptıranların satarken avantajları da olduğu belirtildi. Uzmanlar sağlıklı yolculuk ve can güvenliği için araç bakımlarını zamanında yaptırmanın önemine de dikkat çekti.