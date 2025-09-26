Ezel Kozmetik, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine girdi.

Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasından temsilciler ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende açıklandı.

Ezel Kozmetik tarafından yapılan açıklamada "Bu başarı, yalnızca güçlü bir finansal büyümenin değil, aynı zamanda vizyon, ekip ruhu ve yenilikçi adımlarımızın bir yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.