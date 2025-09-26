Ezel Kozmetik, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine girdi
Ezel Kozmetik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TEPAV ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen, şirketlerin ciro artışlarının dikkate alındığı Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine girdi.
Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasından temsilciler ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende açıklandı.
Ezel Kozmetik tarafından yapılan açıklamada "Bu başarı, yalnızca güçlü bir finansal büyümenin değil, aynı zamanda vizyon, ekip ruhu ve yenilikçi adımlarımızın bir yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.
