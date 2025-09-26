Amazon 35 milyon müşteriye geri ödeme yapacak! Üyelikte "aldatıcı yöntem" davasında bilinmesi gerekenler...

Amazon, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) açtığı dava kapsamında 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

FTC, şirketin milyonlarca müşteriyi Prime üyeliğine yönlendirirken “aldatıcı yöntemler” kullandığını ve iptal sürecini zorlaştırdığını öne sürüyordu.

"TÜKETİCİLERİ KANDIRAN ŞİRKETLERE KARŞI TARİHİ BİR ZAFER"

Times'dan edinilen bilgilere göre, komisyon 2023 yılında, Biden yönetimi döneminde açtığı davada Amazon’un kullanıcıları manipülatif tasarımlarla Prime’a kaydolmaya zorladığını ve üyelikten çıkışı bilerek karmaşıklaştırdığını iddia etmişti. Prime üyeliği aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolar karşılığında ücretsiz kargo, market teslimatı, dijital içerik ve özel indirimler sunuyor.

FTC Başkanı Andrew Ferguson, “Trump-Vance dönemi FTC’si, Amerikalı tüketicilerin hakkını korumak için tarihi bir başarı elde etti. Tüketicileri kandıran şirketlere karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Ancak Biden döneminde görev yapan eski FTC üyeleri, davanın mahkemede sürdürülmesi yerine anlaşmayla sonuçlanmasına tepki gösterdi. Geçen hafta Seattle’daki federal yargıç John Chun, Amazon’un tüketici koruma yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI NELER?

Anlaşmaya göre Amazon, FTC’ye 1 milyar dolar ceza ödeyecek ve 35 milyon civarında müşteriye toplam 1,5 milyar dolar iade yapacak.

Etkilenen müşteriler, son altı yıl içinde Prime’a istenmeyen şekilde üye olan veya üyelik iptali sırasında engelle karşılaşan kişilerden oluşuyor. Ödemeler 90 gün içinde başlayacak, tüketiciler 180 gün içinde başvuru formuyla haklarını talep edebilecek.

Şirket ayrıca, Prime’a kayıt ve iptal sürecinde değişiklik yaparak tüketicilere üyelikten kolayca vazgeçme seçeneği sunmak ve otomatik yenileme ile fiyat bilgisini açıkça belirtmek zorunda olacak.

Amazon sözcüsü Mark Blafkin, şirketin her zaman yasaları gözettiğini belirterek “Bu anlaşma, müşteriler için yenilikçi çalışmalarımıza odaklanmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER

FTC eski Başkanı Lina Khan, anlaşmayı “Amazon için büyük bir kolaylık” olarak nitelendirdi ve “2,5 milyar dolar, Amazon’un piyasa değerinin binde biri bile değil” dedi. Davanın birkaç gün önce başlamış olmasına rağmen anlaşmaya gidilmesinin “sorular doğurduğunu” vurguladı.

FTC’nin eski üyesi Alvaro Bedoya da anlaşmayı eleştirerek, “Mahkemede FTC kazanıyordu. Bu anlaşma, Amazon yöneticilerine herhangi bir sorumluluk yüklemiyor” dedi.

FTC, Amazon’a karşı 2023’te açtığı tekelcilik davasını ise sürdürmeye devam ediyor. Şirket hakkında açılan bu davanın 2027’de görülmesi planlanıyor.