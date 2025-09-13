Charlie Kirk suikastı önceden biliniyor muydu? Amazon'daki gizemli kitap!

Daily Mail’in haberine göre, Charlie Kirk’ün öldürülmesine dair bir kitap Amazon’da satışa sunulduktan sonra büyük tepki çekti ve komplo teorileri yayıldı.

KOMPLO TEORİLERİNİ ALEVLENDİREN KİTAP

Çarşamba günü sosyal medyada, Amazon’da “Charlie Kirk’ün Vurulması: Utah Valley Üniversitesi Saldırısı, Sonrası ve Amerika’nın Tepkisi” başlıklı bir kitabın satışta olduğu görüntüleri paylaşıldı.

Ancak birçok kullanıcı, kitabın yayın tarihinin Amazon’da “9 Eylül 2025” olarak göründüğünü, bunun da Kirk’ün üniversite konuşma turu sırasında öldürülmesinden bir gün öncesine denk geldiğini fark etti. Bu durum, suikastın planlı bir komplo olduğu yönünde spekülasyonları alevlendirdi.

Amazon sözcüsü Daily Mail’e yaptığı açıklamada, kitabın 10 Eylül’de listelendiğini ancak sistem hatası nedeniyle yayın tarihinin yanlış göründüğünü belirtti. Sözcü, “Söz konusu başlık artık satışta değil. Teknik bir sorun nedeniyle listelendiği kısa süre boyunca yayın tarihi yanlış görüntülendi. Neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz” dedi. Sözcü ayrıca, 81 sayfalık kitabın aslında 10 Eylül öğleden sonra, Kirk’ün Utah’ın Orem kentinde öldürüldüğü gün yayımlandığını ifade etti.

Kitap kısa süreliğine Amazon’da yer alırken, yazar olarak “Anastasia J Casey” adı gösterildi. Ancak Daily Mail, bu isimle daha önce herhangi bir yazar kaydına rastlamadı.

AMAZON'DAN KALDIRILDI

Bu hafta Amazon’da, Charlie Kirk suikastını ayrıntılı biçimde anlattığını iddia eden birkaç kitap daha ortaya çıktı. Bunlardan birinin yayın tarihi de cinayetten bir gün öncesini gösteriyordu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu kitapların yapay zekâ kullanılarak kısa sürede yazıldığını ve sahte bir isimle yayımlandığını öne sürdü.

Amazon ise şüpheli kitapların listelerden kaldırıldığını, site aramalarında artık görünmediğini duyurdu. Şirket, “Hangi kitapların satışa sunulabileceğine dair içerik kurallarımız var. Bu kurallara uymayan kitapları kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.