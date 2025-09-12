Charlie Kirk suikastında 22 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı! İşte Tyler Robinson hakkında bilinenler

ABD’de muhafazakâr aktivist ve Trump’ın destekçilerinden Charlie Kirk’ü boynundan vurarak öldürdüğü iddia edilen kişinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu açıklandı. Trump, Fox & Friends yayınında Robinson için idam cezası talep etti.

ROBİNSON HAKKINDA BİLİNENLER

CBS’e göre Robinson, Güney Utah’ta ikamet ediyor. Cinayeti babasına itiraf ettiği iddia ediliyor. Radikalleşme süreci: BBC’ye konuşan bir aile üyesi, Robinson’ın son yıllarda daha radikal görüşler benimsediğini ve 10 Eylül’deki akşam yemeğinde Kirk hakkında “onun fikirlerini sevmediğini” söylediğini aktardı. Ailesi Cedar City’den: Annesine ait olduğu belirtilen bir Facebook profili, ailenin Utah’ın Cedar City kentinden geldiğini gösteriyor. Bu şehir, saldırının yaşandığı Utah Valley Üniversitesi’ne 3 saat mesafede.

Robinson’ın Pineview Ortaokulu’na gittiği, ardından Utah State Üniversitesi’ne devam etmek için Logan’a taşındığı belirtiliyor. Logan, olay yerinden 2 saat uzaklıkta.

Yetkililer, Robinson’ın Discord üzerinden yaptığı mesajlaşmalarda silahını nereye sakladığını ve kıyafet değiştirdiğini yazdığını tespit etti. Silahı ise “benzersiz” olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Trump, Fox & Friends’te şüphelinin gözaltında olduğunu doğruladı ve Kirk için “en iyi insanlardan biriydi” dedi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bence suçlu bulunacak ve umarım idam cezası alır. Charlie buna hiç layık değildi. Çok çalıştı, çok sevildi."

Charlie Kirk suikastı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Utah Valisi Spencer Cox, soruşturmada yeni bir tutuklama beklenmediğini söyledi.

CHARLİE KİRK SUİKASTINDA ŞOK DETAY: 'HEY FAŞİST! YAKALA!' YAZILI MERMİLER BULUNDU

Saldırıdan önce “nefret dolu” olduğu belirtilen Robinson’ın, çevresine Kirk’e yönelik sert ifadeler kullandığı aktarıldı.

Diğer yandan yapılan aramalarda, Robinson’ın kullandığı silahın bulunduğu odada dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bazı mermilerin üzerine “Hey faşist! Yakala!” ve ünlü İtalyan anti-faşist marşı “Bella Ciao” yazıldığı tespit edildi.

Utah Valisi Spencer Cox, FBI Direktörü Kash Patel ile düzenlenen ortak basın toplantısında, “Onu yakaladık” diyerek 33 saat süren insan avının sona erdiğini duyurdu.

"BAŞKA TUTUKLAMA BEKLEMİYORUZ, ŞÜPHELİ TEK BAŞINA HAREKET ETTİ"

Cox, “O tek başına hareket etti. Ancak soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor” dedi.

Tyler Robinson, 2017 Cadılar Bayramı'nda Donald Trump kostümü giymişti.

Vali ayrıca, 22 yaşındaki şüphelinin Utah Valley Üniversitesi öğrencisi olmadığını da açıkladı.