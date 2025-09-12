Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikastçısı yakalandı

Trump açıkladı: Charlie Kirk suikastçısı yakalandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, Charlie Kirk’e düzenlenen suikastla ilgili şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi. Trump, “Büyük bir kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, onu gözaltına aldık. FBI bugün resmi açıklama yapacak” ifadeleriyle gündemi sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’te katıldığı yayında, Charlie Kirk suikastıyla ilgili şüphelinin gözaltında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump, “Büyük bir kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, onu gözaltına aldık. Bana ‘durum çok iyi görünüyor’ dediler” dedi.

Şüphelinin yakalanma sürecine ilişkin olarak, “Önce ona yakın biri onu ihbar etti. Bir papazdı. Papaz, aynı zamanda güvenlik işlerinde bulunan bir dostuna – üst düzey bir ABD Marshall’ına – gitti ve süreç oradan ilerledi. Ardından babası da devreye girdi” ifadelerini kullandı.

Trump açıkladı: Charlie Kirk suikastçısı yakalandı - 1. Resim

Trump, “Değişiklik olabilir ama gerçekler ortada: Elimizde, aradığımız kişi olduğunu düşündüğümüz biri var” dedi.

Başkan ayrıca, zanlının suç ortağı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak “idam cezasını hak ettiğini” düşündüğünü dile getirdi:

"Utah'ta idam cezası var. Ve orada çok iyi bir valiniz var... Vali bu durumda idam cezasına çok kararlı ve öyle de olmalı. Hızlı yargılamalar yapmalıyız. Çin'de hızlı yargılamalar yapılıyor. Altı yıl beklemiyorlar. Katil suçluysa, onu tutmak, beslemek ve ona bakmak zorunda kalacağız."

Kirk’ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin şüphelinin, Utah eyalet kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı Reuters tarafından da teyitlendi.

TRUMP'TAN WASHİNGTON DC ÇIKIŞI

Aynı röportajda Washington yönetimi hakkında da konuşan Trump, “Aslında DC’de daha fazla gücümüz var. İstersem belediye başkanını değiştirebilirim. İstediğimi yapabilirim” ifadelerini kullandı.

GİZLİ SERVİS İDDASI

Öte yandan ABD Gizli Servisi’nde görevli Anthony Pough, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün ölümünü alaycı ifadelerle yorumladığı gerekçesiyle idari izne çıkarıldı. Pough’un sosyal medya paylaşımında Kirk için “nefret ve ırkçılık saçıyordu, karma onu buldu” sözlerini kullandığı bildirildi.

Trump açıkladı: Charlie Kirk suikastçısı yakalandı - 2. Resim

Pough, Kirk’ün Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlik sırasında suikasta uğramasından kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda, “Bu adamın yasını tutuyorsanız… beni silin” ifadelerini yazdı. Ayrıca Kirk’ün ölümünü “karma” olarak nitelendirerek, onu ananlara “MAGA influencer’ından uzak durun” çağrısı yaptı.

Trump açıkladı: Charlie Kirk suikastçısı yakalandı mı? - 1. Resim

SENATÖR BLACKBURN'DEN SECRET SERVİCE'E MEKTUP

Söz konusu paylaşımlar, ABD kamuoyunda büyük tepki çekerken, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Gizli Servis Direktörü Sean M. Curran’a acil bir mektup gönderdi. Blackburn, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanınız açıkça bir siyasi suikastı kutladı ve haklı göstermeye çalıştı. Bu davranış affedilemez. En güçlü şekilde talep ediyorum: derhal görevine son verin.”

Senatör, ayrıca Gizli Servis’in son dönemdeki güvenlik zafiyetlerine dikkat çekerek, “Kötü aktörler kurumunuzdan temizlenmek zorunda. Başkan Trump da tüm Amerikan halkı da bundan daha azını hak etmiyor” dedi.

GİZLİ SERVİS: DAVRANIŞ KURALLARINA AYKIRI

Gizli Servis yetkilileri, iddiaları doğrulayarak Pough’un iç soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ajans, davranış kurallarına aykırı hareketlerin kesinlikle hoş görülmeyeceğini vurguladı.

CHARLİE KİRK SUİKASTI SONRASI KRİZ

Turning Point USA’nın kurucusu ve tanınmış muhafazakâr aktivist Charlie Kirk, çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen “American Comeback Tour” adlı programda boynundan vurulmuş, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Başkan Donald Trump, Kirk’ün anısını yaşatmak için ona ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı ölümünden sonra vereceğini açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

2025-TUS 2. dönem sonuçları açıklandı: TUS sonuç sorgulama ekranıDevrilen tırda can pazarı! Hayvanlar telef oldu, yaralılar var
