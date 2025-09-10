Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de ünlü cumhuriyetçi yorumcu Charlie Kirk silahla vuruldu

ABD'de ünlü cumhuriyetçi yorumcu Charlie Kirk silahla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi. Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun." dedi.

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı.

Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor. Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.

Trump ve Charlie Kirk
Trump ve Charlie Kirk

"BAŞTAN AŞAĞI HARİKA BİR ADAM, ONUN İÇİN DUA ETMELİYİZ"

Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun." dedi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba." ifadelerini kullandı.

