ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastinde flaş gelişme! FBI açıkladı: Silah bulundu

ABD'deki bir üniversiteye konuşmacı olarak katılan Charlie Kirk, konuşma sırasında vurularak öldürüldü.

SALDIRIDA KULLANILAN TÜFEK BULUNDU

FBI, Perşembe günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların muhafazakar Amerikalı siyasi yorumcu Charlie Kirk'ün ölümcül silahlı saldırısında kullanıldığı düşünülen bir tüfek bulduğunu duyurdu.

Salt Lake City saha ofisinden sorumlu FBI özel ajanı Robert Bohls, "yüksek güçlü sürgülü tüfeğin" şüpheli saldırganın kaçış güzergahına bağlı ormanlık bir alanda bulunduğunu söyledi.

''ANALİZ EDİLECEK''

Bohls gazetecilere yaptığı açıklamada"FBI laboratuvarı bu silahı analiz edecek. Araştırmacılar ayrıca analiz için ayakkabı izi, avuç içi izi ve ön kol izleri de topladılar." dedi .

Çarşamba günü gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisi hakkında daha fazla ayrıntı, kolluk kuvvetlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam etmesi nedeniyle henüz bilinmiyor ancak yetkililer, şüphelinin "üniversite çağında göründüğünü" söyledi.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, "Bu şahsın elimizde iyi video görüntüleri var. Şu anda bunları yayınlamayacağız. Bu şahsı tespit etmek için bazı teknolojiler ve yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Başarısız olursak, medya olarak size ulaşacağız ve kimliğini tespit etmemize yardımcı olmak için bunu kamuoyuna duyuracağız," dedi