Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastinde flaş gelişme! FBI açıkladı: Silah bulundu

ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastinde flaş gelişme! FBI açıkladı: Silah bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan sağcı aktivist ve fenomen Charlie Kirk’e silahlı saldırı düzenlendi. Kirk'ün ölümü ise Trump tarafından duyuruldu. FBI tarafından yapılan açıklamada, soruşturmacıların Kirk'ün ölümcül silahlı saldırısında kullanıldığı düşünülen bir tüfek bulduğu bildirildi.

ABD'deki bir üniversiteye konuşmacı olarak katılan Charlie Kirk, konuşma sırasında vurularak öldürüldü. 

SALDIRIDA KULLANILAN TÜFEK BULUNDU

FBI, Perşembe günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların muhafazakar Amerikalı siyasi yorumcu Charlie Kirk'ün ölümcül silahlı saldırısında kullanıldığı düşünülen bir tüfek bulduğunu duyurdu.

Salt Lake City saha ofisinden sorumlu FBI özel ajanı Robert Bohls, "yüksek güçlü sürgülü tüfeğin" şüpheli saldırganın kaçış güzergahına bağlı ormanlık bir alanda bulunduğunu söyledi.

Dünyanın konuştuğu Charlie Kirk suikastinde flaş gelişme! FBI açıkladı: Silah bulundu - 1. Resim

''ANALİZ EDİLECEK''

Bohls gazetecilere yaptığı açıklamada"FBI laboratuvarı bu silahı analiz edecek. Araştırmacılar ayrıca analiz için ayakkabı izi, avuç içi izi ve ön kol izleri de topladılar." dedi .

Çarşamba günü gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisi hakkında daha fazla ayrıntı, kolluk kuvvetlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam etmesi nedeniyle henüz bilinmiyor ancak yetkililer, şüphelinin "üniversite çağında göründüğünü" söyledi.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, "Bu şahsın elimizde iyi video görüntüleri var. Şu anda bunları yayınlamayacağız. Bu şahsı tespit etmek için bazı teknolojiler ve yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Başarısız olursak, medya olarak size ulaşacağız ve kimliğini tespit etmemize yardımcı olmak için bunu kamuoyuna duyuracağız," dedi 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trabzonspor yeni kalecisine kavuştu: Andre Onana imza için Türkiye'deSindirim sistemiyle sınırlı değil! Karaciğerden kemiğe tüm organları etkiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a şüpheli paket! Yetkililer alarma geçti - Dünyaİsrail Cumhurbaşkanı'na şüpheli paket! Alarma geçtilerKorkunç kaza hayatını değiştirdi! Alnı çöktü, aynalara küstü: Yansımamı görmek istemedim - DünyaAlnı çöktü, aynalara küstü! ''Görmek istemedim''20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Başından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı - DünyaBaşından aşağıya döktü: Dehşeti böyle yaşadıEpstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - Dünyaİki ülke arasında kriz! Büyükelçi görevden alındıEndonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü varPolonya sınırında dron alarmı! Hava trafiği kısıtlandı - DünyaPolonya sınırında dron alarmı! Yetkililer duyurdu: Doğuda...
Sonraki Haber Yükleniyor...