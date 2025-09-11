Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'in ölümünü Trump duyurdu: Saldırganın son anları böyle görüntülendi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan sağcı aktivist ve fenomen Charlie Kirk’e silahlı saldırı düzenlendi. Trump’a yakın olduğu bilinen Kirk’in ölümü doğrulanırken, Kirk anısına ülkede tüm bayrakların yarıya indirilmesi emredildi. Kirk’e saldırı düzenleyen zanlının ise etkinlik alanının karşısındaki bir binanın çatısında yer aldığı ve saldırının ardından kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Trump ve Charlie Kirk

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk’in konuşma yaptığı esnada boynuna isabet eden kurşun, sağcı aktivistin ölümüne sebep oldu. 

ABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'in ölümünü Trump duyurdu! Saldırganın son anları böyle görüntülendi - 2. Resim

ÖLÜM HABERİNİ TRUMP DUYURDU

Utah Valley Üniversitesi sözcüsü, Charlie Kirk'ün boynundan vurulduğunu açıkladı. Özel güvenlik tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kirk, hayatını kaybetti. Aktivistin ölüm haberini ise ABD Başkanı Trump duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Charlie Kirk'i vuran kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.Patel, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada gözaltına alınan şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'in ölümünü Trump duyurdu! Saldırganın son anları böyle görüntülendi - 4. Resim

ABD Başkanı Donald Trump, sağcı aktivist Charlie Kirk’ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden radikal solu sorumlu tutarak, "Radikal sol, yıllardır Charlie gibi harika Amerikalıları Nazilerle, dünyanın en korkunç katilleri ve suçlularıyla kıyasladı. Bu tür söylemler, bugün ülkemizde tanık olduğumuz terörizmin doğrudan sorumlusudur ve derhal son bulmalıdır" açıklamasında bulundu. 

''AMERİKA İÇİN KARANLIK BİR AN''

Kirk’ün özgürlük, demokrasi, adalet ve Amerikan halkı için mücadele ettiğini ve hakikat ve özgürlük uğruna hayatını kaybettiğini vurgulayan Trump, "Dualarımız eşi Erica, çok sevdiği iki küçük çocuğu ve dünyada her şeyden çok sevdiği ailesi için. Bu acı ve keder dolu saatlerde tanrının onları korumasını diliyoruz. Bu, Amerika için karanlık bir an" dedi.

ABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'in ölümünü Trump duyurdu! Saldırganın son anları böyle görüntülendi - 3. Resim

SALDIRGAN BİNANIN ÇATISINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, saldırganın etkinlik alanının karşısındaki bir binanın çatısında yattığı görüntüler ortaya çıktı. 
Bir katılımcının kaydettiği görüntülerde, "Tam şurada, çatıda biri var. Oradan koşarak geldi, şimdi tam orada." ifadelerine yer verildi. 

