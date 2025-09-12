Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Charlie Kirk'ün tabutuna eşlik etti

ABD'de muhafazakar camianın önde gelen isimlerinden Charlie Kirk'ün suikasta uğramasının ardından, Utah’tan Arizona’ya yapılan cenaze nakli sırasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, Perşembe akşamı, Salt Lake City'deki pistte Air Force Two uçağına binmeden önce, Kirk'ün tabutuna eşlik etti.

Görüntülerde Vance'in, askeri tabut taşıyıcılar tarafından omuzlanan tabutun yanında yürüdüğü, Kirk'ün eşi Erika Frantzve'nin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AİR FORCE TWO İLE ARİZONA'YA NAKLEDİLDİ

Tabut, Arizona'nın Phoenix kentine götürülmek üzere Air Force Two uçağına yerleştirildi. Vance ve eşi Usha Vance, Phoenix’e inişte Kirk’ün eşi Erika Frantzve’ye destek verdi. Tabut daha sonra Hansen Memorial Chapel'e nakledildi. Kirk'ün Arizona'da toprağa verileceği ve cenaze törenine Başkan Donald Trump'ın da katılacağı açıklandı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA: SUİKASTÇİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah yetkilileri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Videoda siyah tişört ve Converse ayakkabı giyen bir kişinin, çatıdan aşağı atlayarak ormanlık alana kaçtığı görülüyor.

FBI, şüphelinin kimliğini tespit etmeye yardımcı olacak bilgilere 100.000 dolara kadar ödül vaat ediyor. Ajans, kamuoyundan gelen 7.000’den fazla ihbarın değerlendirildiğini açıkladı.

FBI'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: İDAM CEZASI GÜNDEMDE

Yetkililer, saldırganın olay yerinde yüksek güçlü bir tüfek bıraktığını ve elde edilen delillerin idam cezası istemiyle dava açılması için yeterli olabileceğini belirtti. Utah Kamu Güvenliği Departmanı Başkanı Beau Mason, şüphelinin hâlâ Utah'ta olup olmadığını "bilmediklerini" söyledi.

"Hiçbir fikrimiz yok. Eyalet dışından da gelen çok sayıda ihbar var" dedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: CENAZEYE KATILACAĞIM

Başkan Donald Trump, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, "Cenazenin önümüzdeki hafta sonu yapılacağını düşünüyorum, katılacağım" dedi. Açıklama, FBI ve yerel kolluk kuvvetlerinin hâlâ şüpheliyi aradığı saatlerde geldi.

SUİKAST ANINDA NE OLDU?

Olay, Turning Point USA’nın Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlediği “American Comeback Tour” etkinliğinde meydana geldi. Çatıda konuşlanan saldırgan, 31 yaşındaki Kirk'ü boynundan vurarak öldürdü. FBI, olaydan kısa süre sonra çekilen kaçış videosunu kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde şüphelinin "Amerikan bayraklı bir tişört, siyah pantolon ve güneş gözlüğü" taktığı görülüyor. Bazı karelerde elinde bir nesne taşıdığı fark ediliyor, ancak bunun silah olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

SUİKASTIN ARKASINDA NE VAR?

FBI, saldırıyla ilgili halktan daha fazla fotoğraf, video ve bilgi talep ediyor. Yetkililer, "Bu tür vakalarda halkın yardımına gerçekten güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

KİRK KİMDİR?

Charlie Kirk, ABD’nin önde gelen muhafazakar aktivistlerinden biriydi. Turning Point USA adlı gençlik hareketinin kurucusu olan Kirk, üniversitelerde düzenlediği etkinliklerle tanınıyordu. Trump'a yakınlığı ile bilinen Kirk, genç muhafazakarlar arasında sembol bir isim haline gelmişti.