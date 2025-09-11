Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Charlie Kirk suikasti: FBI şüphelinin görüntüsünü yayınladı, yardım istedi

Charlie Kirk suikasti: FBI şüphelinin görüntüsünü yayınladı, yardım istedi

Charlie Kirk suikasti: FBI şüphelinin görüntüsünü yayınladı, yardım istedi
FBI, Utah Valley Üniversitesi'nde muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yer alan bir şüphelinin görüntüsünü yayınladı. FBI şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım isteyerek ihbar hattı açtı.

FBI, Charlie Kirk cinayetindeki şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin fotoğraflarını yayınladı. 

KAMUOYUNDAN YARDIM İSTENDİ 

FBI'dan yapılan açıklamada "Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün ölümcül silahlı saldırısıyla bağlantılı olarak bu ilgi çekici kişinin kimliğinin tespit edilmesi için kamuoyundan yardım istiyoruz" sözlerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

