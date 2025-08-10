Talep çok fazla! 1 milyon TL üzeri araçlarda ticaret hızlandı, sebebi...

İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil piyasasında geçen yıla göre biraz daha hareketlilik olduğunu belirtti.

Genellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçların alındığını belirten Yanık, "1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı. Araç alanlar, tamirciyle uğraşmak istemiyor, kilometre yapmış araba istemiyor, boyalı kazalı araç istemiyor. Bu yüzden 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep epey fazla" diye konuştu.

İkinci eldeki satışların genellikle yüzde 60'ının yenilenme amaçlı olduğunun altını çizen Yanık, şöyle konuştu:

"EN ÇOK DİZEL ARAÇLAR REVAÇTA" "Yüzde 40'ı da yeni araba alma telaşında. Elektrikli araçların furyası başladı ancak elektrikli araçları alanlar pek memnun değil. Memnun kalmayanlar tekrar dizel araçlara geliyor. Şu anda yine en çok dizel araçlar revaçta"

Hakan Yanık

Yanık, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki değişkenliklere de tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"SİGORTA FİYATLARI YERİNDE DURMUYOR" "Örneğin 1 milyon liralık araç alıyorsunuz. Trafik sigortası ve kasko poliçesi düzenleniyor. Yan sanayi mi orijinal mi çıkma mı istersiniz? diye soruluyor. Hepsinin fiyatı sürekli değişiyor. Bir saat öce 30 bin lira olan fiyat, bir saat sonra 40 bin lira olabiliyor. Orijinalini isterseniz 50 bin lira diyorlar. Bu durum çok kafa karışıklığına yol açıyor. Kasko yapsak mı yapmasak mı diye düşündürüyor. Sigortalı araç sayısı azaldı diyorlar ama nedenine bakan yok. Sigorta fiyatları yerinde durmuyor. 5-10 sigorta şirketi elinde 80 milyon oyuncak olmuş."

KAR ORANLARI YÜZDE 2'LERE DÜŞTÜ

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise kredi kartlarındaki taksitlerin artırılmasından sonra araç satışlarının biraz hareketlendiğini söyledi. İkinci elde maliyetlerinin yükseldiğini ve kar oranlarının yüzde 2-3'lere düştüğünü belirten Özdemir, "Önceki yıllara göre işlerimiz çok düştü. Herkes aracını yenilemek istiyor, 1 milyonun üzerindeki araçları istiyor ancak ekseriyâ paraları yetmiyor. 200-300 bin liraya araba satarken daha iyi kazanıyorduk" dedi.