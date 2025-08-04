Türkiye'de en çok satan arabalar! Temmuz 2025 listesi belli oldu

Türkiye otomobil pazarında Temmuz ayında yükselişini sürdürdü. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre yılın ilk yedi aylık döneminde Renault toplam 64 bin 578 adet satışla zirvedeki yerini korudu. Toyota, yılın ilk 7 ayında 42 bin 155 adet satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 42 bin 43 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde en çok dikkat çeken büyüme BYD’den geldi. Çinli üretici, 29 bin 284 adet otomobil satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını tam %1663 oranında artırdı.

BYD Seal U

ODMD verilerine göre Ocak – Temmuz döneminde en çok satan ilk 10 marka şu şekilde sıralandı:

OCAK – TEMMUZ DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

Sıra Marka Satış Adedi Değişim (%) 1 Renault 64.578 +1,92 2 Toyota 42.155 +47,66 3 Volkswagen 42.043 +11,18 4 Fiat 40.473 -19,44 5 Hyundai 35.658 +18,13 6 Peugeot 34.066 +15,30 7 BYD 29.284 +1663,03 8 Opel 24.797 +0,14 9 Skoda 23.359 -1,35 10 Citroen 22.533 -14,95

TEMMUZ AYINDA VOLKSWAGEN SATIŞLARI %20 DÜŞTÜ

Markalar sıralamasında 10 bin 76 adetle geçen yılın Temmuz ayına göre satışlarını %57,39 oranında artıran Renault yine ilk sırada yer alırken, 6 bin 869 adetle Fiat ikinci, 5 bin 709 adetle Volkswagen üçüncü ve 5 bin 660 adetle Toyota dördüncü oldu.

Ayın dikkat çeken markalarından biri ise Tesla oldu. ABD’li üretici 4 bin 706 adetlik satışla bir önceki yıla göre %1020 gibi çarpıcı bir artış yakalarken küresel rakibi BYD, 3 bin 783 adet ile %1509 artış kaydederek Temmuz ayının yıldızları arasına adını yazdırdı.

Renault Clio

2025 TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA