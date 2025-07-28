ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: Devletin vergi gelirinin azalmadığı daha rafine bir sistem öneriyoruz

ALİ ÇELİK - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yeni ÖTV düzenlemesi ile ilgili değerlendirmesinde en son matrah güncellemesinin Kasım 2022’de yapıldığını hatırlatarak:

“Enflasyon karşısında kısa sürede geçerliliğini yitirmişti. Bugün yapılan güncellemenin de kısa sürede etkisini kaybetmesi muhtemel. Mevcut sistem yalnızca geçici bir çözüm, sektörün kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine ihtiyacı var. Daha önce de önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan çağdaş, yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz. Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Bugün itibariyle Özel Tüketim Vergisi ve vergi oranlarının kademelerini belirleyen matrah uygulamasına dayalı mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor” ifadelerini kullandı.