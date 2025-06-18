ODMD Başkanı Bozkurt: Otomotivin yeni bir ÖTV sistemine ihtiyacı var!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ÖTV matrah değişikliğini değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt; ” Matrah sisteminin sakıncalarını ve dezavantajlarını geçmişte birçok kez gördük. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için değişen fiyatlar nedeniyle tüketiciler ve bayiler her ay başka bir modele yönelmek zorunda kalıyor. Daha kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız” dedi, işte detaylar:

Meclise sunulan ÖTV matrah oranlarıyla ilgili değişikliği değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminde köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğu dile getirerek önemli başlıklara vurgu yaptı.

Bozkurt açıklamasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni tasarı, meclisten yetki alınarak ÖTV matrah oranlarının ve ÖTV oranlarının değiştirilmesi konusundaki yetkinin genişletilerek Cumhurbaşkanına verilmesini içeriyor. Bu yetki, tüm vergi sisteminin yeniden tasarlanmasına olanak tanıyarak modern bir sistem oluşturma fırsatı sunuyor. Ancak yasa tasarısına baktığımızda, hala matrah sistemine dayalı bir düzenleme yapılmasının planlandığını görüyoruz. Bu matrah sisteminin sakıncalarını ve dezavantajlarını geçmişte birçok kez gördük. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için değişen fiyatlar nedeniyle tüketiciler ve bayiler her ay başka bir modele yönelmek zorunda kalıyor. Araç vergilerinin fiyata bağlı olması piyasada spekülasyonlara ve haksız zenginleşmelere neden olabiliyor. Matrahlar üzerinde bugün yapılan bir güncelleme, kısa sürede geçerliliğini yitirebiliyor. Bu nedenle bu sistem, ancak geçici bir çözüm olabilir. Dolayısıyla her zaman daha kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sisteminden yana olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

MEVCUT SİSTEM PAZARI SIKIŞTIRIYOR

ODMD Başkanı Bozkurt açıklamalarına şu şekilde devam etti: Daha önce de önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz. Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor. Bu konuda bakanlıkla ve kamuoyuyla daha önce paylaştığımız, ÖTV’nin kademeli olarak düşürülmesi ve sıfırlanmasıyla ilgili bir senaryomuz da bulunuyor. Gerekirse bu çalışmalarımızı her zaman yeniden paylaşmaya hazırız.

İlgili Haber BYD Seul U Türkiye’de yılın otomobili seçildi!

4x4 SINIFINDA VERGİ YÜKÜ ÇOK YÜKSELDİ

Ticari araçların 4x4 modellerinde vergi yükünün çok yükseldiğine dikkat çeken Bozkurt; “Bu ÖTV değişikliğinin aniden gelmesi, piyasada dengeleri değiştirecek ve ciddi zarar verecek sonuçlar doğurabilir. Bu tür araçlar yurt dışından ithal edilen araçlar ve bilindiği gibi araçların ithal edilmesi belli süreçleri gerektiriyor. Dolayısıyla markaların teyit edilmiş siparişleri ve yolda olan araçları var. Eğer vergi oranı bir anda yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarsa, bu durum sektör için ciddi zararlara yol açacaktır. Üstelik bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sektörler bu değişiklikten büyük zarar görecektir. Mobilitenin lüks değil ihtiyaç olduğu günümüzde araçlara ulaşmanın her zaman daha kolay olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak artış konusunda bir karar alınacaksa buna belirli bir sürenin verilmesi veya makul artışlar olması gerektiğini düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.