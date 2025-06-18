BYD Seul U Türkiye’de yılın otomobili seçildi!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında BYD SEAL U modeli “Türkiye’de Yılın Otomobili" olarak seçildi. Düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin oylarıyla BYD SEAL U, 2690 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı, BYD’nin SEAL U modeli oldu. 64 OGD üyesi uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 2690 puan alan SEAL U, yarışmayı birincilikle tamamladı.

“Türkiye’de Yılın Otomobili” final gecesi ve ödül töreninde ayrıca 4 farklı kategorideki birinciler de belli oldu. “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünün yanı sıra; “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve bu yıl ilk kez verilen “Yılın Premium Otomobili” ödülleri de sahiplerini buldu.

KIA EV3 YILIN TASARIM ÖDÜLÜNÜ ALDI

“Yılın Tasarımı” ödülüne Kia EV3 layık görülürken, “Yılın İnovatif Projesi” ödülü ise elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modelinin oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödülün sahibi oldu.

TOPLAM 42 ADAY YARIŞTI

Yılın otomobili için ilk etabında 42 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise olan “BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster” finale kalmaya hak kazanmıştı. Birinci seçilen BYD, SEAL U modeli için “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

BU YIL EN ÇEKİŞMELİ YARIŞMA OLDU

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödül törenimizin 10’uncusunda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü artık sektörde bir referans noktası olmasının yanı sıra adeta bir marka haline geldi. Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan biriydi. Kıyasıya bir rekabet yaşandı ve tüm finalist otomobiller, kendi sınıflarında öne çıkan, iddialı modellerdi. Bu nedenle seçim yapmak bizim için oldukça zordu. Oylama sonucunda Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen BYD markasını tebrik ediyorum.” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ise BYD SEAL U modelinin birinci olarak seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de kısa sürede önemli başarılara imza attık. Bugün burada, değerli basın mensuplarının oylarıyla SEAL U modelimizin ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. OGD’nin bu yıl 10’uncu kez bu organizasyonu gerçekleştirmesini de ayrıca tebrik ediyorum. Bu vesileyle hem bu değerli organizasyon için OGD’ye hem de bu modeli bu seviyeye getiren öncelikle müşterilerimize, sonra bayilerimize, sonra birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum.”

FİNALE KALAN OTOMOBİLLERİN YARIŞMADA ALDIKLARI PUANLAR