Sıfırda değişen dengeler ikinci eli hareketlendirdi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - ÖTV matrah düzenlemesi sonrası ikinci el pazarının seyrine ilişkin görüşlerini belirten arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, özellikle elektrikli araçlarda yaşanan oran artışlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yakın döneme kadar vergi avantajıyla öne çıkan pek çok model artık aynı sınıftaki içten yanmalı rakipleriyle benzer fiyat seviyelerine yaklaşmış durumda.

Diğer yandan, içten yanmalı düşük hacimli bazı modellerde sınırlı da olsa fiyat düşüşleri gördük. Bu durum tüketicilerin büyük bölümünü yeniden ikinci el piyasasına yönlendirdi. Vergisel avantajlı sınıflarda ikinci ele olan talep önümüzdeki haftalarda daha da artabilir.

Özellikle 1.6 motor hacmi altı, B ve C segmenti modellerde hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından hareketlenme bekliyoruz.”