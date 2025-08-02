Togg'a 483 bin liralık ÖTV zammı! İşte T10X'in yeni fiyatı
Türkiye otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve Temmuz ayının son günleri yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası Togg tarafından yeni fiyatlar resmi olarak açıklandı. 2023 Aralık ayından bu yana fiyatı değişmeyen T10X modelinde söz konusu güncelleme sonrası başlangıç fiyatı 1.862.000 TL olurken en çok V2 uzun menzil donanım seçeneği ise 483 bin TL zamla 2.363.000 TL’ye yükseldi, işte detaylar...
Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan düzenlenme sonrası Togg’un merak edilen fiyatları resmi olarak açıklandı. Aralık 2023’ten bu yana zam yapılmayan T10X modelinde, ÖTV değişikliği sonrası en düşük versiyon 357 bin TL, en yüksek donanım seviyesinde ise 483 bin TL’lik fiyat artışı yaşandı.
1 Ağustos akşamı duyurulan yeni rakamlarla T10X’in yeni fiyatları V1 standart menzil için 1.862.000 TL; V1 uzun menzil için 2.172.000 TL; V2 uzun menzil için ise 2.363.000 TL şeklinde güncellendi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayınlanan son rapora göre Togg, Haziran ayında 3.098 adet T10X satışı gerçekleştirerek 2025 yılında bugüne kadar 17.101 adet, tüm zamanların toplamında da 66.777 adet satışı ulaşmayı başardı. Söz konusu rakamlarla Togg, Türkiye’de en çok satan elektrikli marka liderliğini sürdürürken, T10X ise SUV sınıfında hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip modeller arasında segment liderliği koruyor.
Donanım Paketi
Eski Fiyat
Yeni Fiyat
Fark
Artış Oranı
V1 Standart Menzil
1.505.000 TL
1.862.000 TL
+357.000 TL
%23,7
V1 Uzun Menzil
1.775.000 TL
2.172.000 TL
+397.000 TL
%22,4
V2 Uzun Menzil
1.880.000 TL
2.363.000 TL
+483.000 TL
%25,7
ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Togg fiyatlarındaki artışın temel nedeni ise elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan değişiklik oldu. Daha önce 160 kW motor gücüne kadar uygulanan %10 ÖTV oranları kademeli olarak %25 ve %55 olarak güncellendi. Bu güncelleme Togg ve aynı sınıfta yer alan rakiplerinde yaklaşık %25’lik bir fiyat artışını tetiklerken; yayınlanan karara göre elektrikli otomobillerin vergilendirme yapısı ise şu şekilde güncellendi:
- Motor gücü ≤ 160 kW & matrah ≤ 1.650.000 TL: %25
- Motor gücü ≤ 160 kW & matrah > 1.650.000 TL: %55
- Motor gücü > 160 kW & matrah ≤ 1.650.000 TL: %65
- Motor gücü > 160 kW & matrah > 1.650.000 TL: %75