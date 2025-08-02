Togg'a 483 bin liralık ÖTV zammı! İşte T10X'in yeni fiyatı

Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan düzenlenme sonrası Togg’un merak edilen fiyatları resmi olarak açıklandı. Aralık 2023’ten bu yana zam yapılmayan T10X modelinde, ÖTV değişikliği sonrası en düşük versiyon 357 bin TL, en yüksek donanım seviyesinde ise 483 bin TL’lik fiyat artışı yaşandı.

1 Ağustos akşamı duyurulan yeni rakamlarla T10X’in yeni fiyatları V1 standart menzil için 1.862.000 TL; V1 uzun menzil için 2.172.000 TL; V2 uzun menzil için ise 2.363.000 TL şeklinde güncellendi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayınlanan son rapora göre Togg, Haziran ayında 3.098 adet T10X satışı gerçekleştirerek 2025 yılında bugüne kadar 17.101 adet, tüm zamanların toplamında da 66.777 adet satışı ulaşmayı başardı. Söz konusu rakamlarla Togg, Türkiye’de en çok satan elektrikli marka liderliğini sürdürürken, T10X ise SUV sınıfında hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip modeller arasında segment liderliği koruyor.

Donanım Paketi Eski Fiyat Yeni Fiyat Fark Artış Oranı V1 Standart Menzil 1.505.000 TL 1.862.000 TL +357.000 TL %23,7 V1 Uzun Menzil 1.775.000 TL 2.172.000 TL +397.000 TL %22,4 V2 Uzun Menzil 1.880.000 TL 2.363.000 TL +483.000 TL %25,7

ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Togg fiyatlarındaki artışın temel nedeni ise elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan değişiklik oldu. Daha önce 160 kW motor gücüne kadar uygulanan %10 ÖTV oranları kademeli olarak %25 ve %55 olarak güncellendi. Bu güncelleme Togg ve aynı sınıfta yer alan rakiplerinde yaklaşık %25’lik bir fiyat artışını tetiklerken; yayınlanan karara göre elektrikli otomobillerin vergilendirme yapısı ise şu şekilde güncellendi: