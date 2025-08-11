Bakan Şimşek cenaze detaylarını paylaştı: Baba yarım Hakk’ın rahmetine kavuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'in ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. "Aile büyüğümüz, baba yarım Hakk’ın rahmetine kavuştu." diyen Şimşek, cenaze detaylarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova'da hayatını kaybetti. Bakan Şimşek'ten ağabeyinin vefatına ilişkin paylaşım geldi.
CENAZE DETAYLARI
Şimşek, ağabeyinin cenaze detaylarını paylaştı. Şimşek'in paylaşımı şöyle:
"Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk’ın rahmetine kavuştu.
YALOVA, BATMAN VE ANKARA'DA TAZİYE KABUL EDİLECEK
Bugün Yalova’da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman’da, Çarşamba günü Ankara’da taziyeleri kabul edeceğiz.
Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum."
