TMSF, Türkiye'nin ünlü TV kanalını satışa çıkardı! 84 milyon lira isteniyor

TMSF, Türkiye'nin ünlü TV kanalını satışa çıkardı! 84 milyon lira isteniyor

TMSF, Türkiye'nin ikinci özel kanalını satışa çıkardı. Eski adı "Flash TV", yeni adı ise "Flash Haber TV" olan kanal için 84 milyon lira muhammen bedel isteniyor. İşte detaylar...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

SON TEKLİF TARİHİ 16 EYLÜL 

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

1992 YILINDA KURULDU 

Flash Haber TV, eski adıyla Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Bursa'da kurulan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Kanal 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınlarına yeniden başlayarak bu tarihte yeniden kurulmuştur. 

