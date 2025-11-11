Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş&#039;ten 2025-2026 için kritik tahminler
Ekonomi Haberleri

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini belirtti. Gram altının 5.000–6.000 lira bandında seyredeceğini, 2026’da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıklayan Memiş, yatırımcılara sabırlı olup kademeli alım yapmaları tavsiye edildi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın fiyatlarına dair değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, 2025’in sonuna kadar altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklemediğini ancak 2026 yılında yükseliş trendinin devam edeceğini söyledi.

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler - 1. Resim

Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, “2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8.000 lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler - 2. Resim

Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 5.000–6.000 lira arasında bir seyir beklediğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalarda yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin” diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi.

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler - 3. Resim

Özellikle Ekim ayında yaşanan sert hareketler ve manipülasyon fiyatlamalarına değinen Memiş, gram altının 6.000 lira seviyesini aştığı dönemde birçok yatırımcı için fırsat oluşturduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu da tetiklediğine dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının altın alımlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler - 4. Resim

Türkiye’nin altın rezervlerindeki artışa da değinen Memiş, “2025 yılında merkez bankamız rezervlerini artırdı ve bölgedeki en fazla altın alan ülkeler arasına girdik. Ancak dünya sıralamasında hâlâ 10–11. sıradayız. Geleneklerimizi ve altına ilgimizi göz önünde bulundurursak, ilk 5–6 sırada olmamız normal” dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 2025-2026 için kritik tahminler - 5. Resim

