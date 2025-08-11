Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor

10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'a gelin gelen Nagehan Sezer, kendi diktiği şalvarları tanesi 250 liradan satıyor. Yaptıklarının çok beğenildiğini ve alanların tekrar geldiğini belirten Sezer, "Bir şalvarı dikmem 10-15 dakikamı alıyor ama yine de kolay değil. Kesimi dikimi derken parmakların su topluyor ellerimde yaralar oluşuyor." dedi. 

Bursa'ya 10 kilometre, Yıldırım'a 3 kilometre uzaklıkta yer alan, yeşilin farklı tonlarını barındıran ağaçların arasında yan yana duran Osmanlı mimarisi evleri ve Arnavut kaldırımlı taş sokaklarıyla Cumalıkızık, Osmanlı dönemine ait en iyi sivil mimari örneği olarak gösteriliyor. Yaklaşık 700 yıllık bir vakıf köyü olan, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Cumalıkızık, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların arasında yer alıyor.

10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor - 1. Resim

KENDİ ÜRETİP SATIYOR 

700 yıllık köye gelenler Osmanlı mimarisi evlerin içinde kahvaltı yapabiliyor, bahçesinde gözleme yiyor, bölgeye özgü gıda ürünlerinden ve şalvarlardan alıyor. Köyde birçok kişi hazır alıp üzerine belli bir kâr oranı ekleyerek satış yaparken, birkaç kişi de kendi ürettiğini atıyor.
Bunlardan biri olan 40 yaşındaki girişimci kadın Nagehan Sezer, gelin geldiği Cumalıkızık'ta yıllardır reçel yapıp satarken 5-6 yıldır da şalvar dikmeye başladı.

10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor - 2. Resim

250 LİRADAN SATIYOR 

Yenişehir ilçesinden Cumalıkızık'a gelin geldiğini belirten Sezer, köyün tüm geçim kaynağının son yıllarda turizm olduğunu söyledi. Genç yaşlarda konfeksiyonda çalıştığını ve yeteri kadar terzilik öğrendiğini anlatan Sezer, "Biz de eşimle şalvar ve tülbentleri hazır alıp satıyorduk. Ancak satın alınanların 10-20 santimetre kısa olunca tüketicilerden olumsuz geri dönüşler aldık. Ben de 5-6 yıl önce kendim dikmeye karar verdim. Hazırlara göre biraz daha uzun yapıyorum çünkü bu kumaşlar biraz da çekme yapabiliyor. Bu köyde kendi diktiğimi satıyorum. Benim gibi kendi dikip satan sanırım yok. Kendim seçiyorum, kesiyorum, dikiyorum ve satıyorum. 250 lira bir şalvar. Çarşı gibi çok değil satışlar günden güne değişiyor." dedi. 

10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor - 3. Resim

DİKMESİ 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR 

Vakit buldukça şalvar diktiğini ve farklı renklerde yüzlerce satışa hazır ürününün bulunduğunu aktaran Sezer, "Bir şalvarı dikmem 10-15 dakikamı alıyor ama yine de kolay değil. Kesimi dikimi derken parmakların su topluyor ellerimde yaralar oluşuyor. Tülbentleri de 200 liradan satıyorum. Tülbentleri de kendim yapıyorum" dedi.

10 dakikada yapıp tanesini 250 liradan satıyor! Bir alan bir daha geliyor - 4. Resim

MÜŞTERİLER MEMNUN 

Hazır alıp satmaya göre daha kârlı olduğunu belirten Sezer, "Aile bütçesine katkı oluyor. Gözlemeden kahvaltıdan yeri geliyor hiç siftah olmuyor; şalvardan 3-5 kazanıyoruz. Benim diktiklerim beğeniliyor. Mesela Ankara'dan gelen bir kadın vardı geçen yıl aldı, çok hoşuna gitmiş. Bu geldiğinde 7 şalvar istedi aldı gitti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Doğum günü kutlaması bir telefonla acıya dönüştü! Apar topar olay yerine koştuWashington’da alarm! Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek cenaze detaylarını paylaştı: Baba yarım Hakk’ın rahmetine kavuştu - EkonomiBakan Şimşek cenaze detaylarını paylaştıSanayide çarklar dönmeye devam ediyor - EkonomiSanayide çarklar dönmeye devam ediyorAraç muayenesinde ödenen o ücret iade edildi! Milyonları ilgilendiren emsal karar - EkonomiAraç muayenesinde ödenen o ücret iade edildi!Binlerce tonluk hasat başladı! 35 derece sıcaklıkta zorlu mesai - EkonomiBinlerce tonluk hasat başladı!Dededen toruna... Her detayında el emeği var! Harry Potter'da da gördük Diriliş Ertuğrul'da da - EkonomiHarry Potter'da da gördük Diriliş Ertuğrul'da da!Talep patlaması yaşandı! Damla Kent Perojesi'nde halka arz büyüklüğü belli oldu - EkonomiDev projede halka arz büyüklüğü belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...