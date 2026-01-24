Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 19'uncu hafta mücadelesinde Göztepe ile 25 Ocak Pazar akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 25 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Domenico Tedesco

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2'inci sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

GÖZLER TALISCA'DA

Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın yarınki mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ligde oynanan son 3 maçta 5 gol atan Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, yarınki mücadelede de Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.

Anderson Talisca

LİGİN EN GOLCÜSÜ, EN AZ GOL YİYENİNE KARŞI

Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü takımı olarak dikkati çekerken; rakibi Göztepe, kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası