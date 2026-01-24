İtalyan ekibi, golcü oyuncuyu 5 milyon avroya kiralayacak, 4 milyon avroluk ücretini de ödeyecek. Sözleşmeye ayrıca 19+3 milyon avroluk satın alma opsiyonu konulacak.

F.Bahçe, Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri’ye veda etmeye hazırlanıyor. Suud ekiplerinden gelen cazip tekliflerle ilgilenmeyen yıldız oyuncu, İngiliz takımlarını da daha sıcak bir iklim istediği gerekçesiyle reddetmişti.

OTTOLİNİ ALMAYA GELDİ

İtalyan devi Juventus, En-Nesyri için yaptığı teklifi resmiyete döktü ve kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, önceki akşam İstanbul’a geldi. Sarı lacivertlilerin Aston Villa ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Ottolini, En-Nesyri’yi kiralamak istediklerini iletti. İstanbul’a geç gelen En-Nesyri de dün görüşmelere dâhil oldu.

Fenerbahçe, Juventus ile el sıkıştı! Güle güle En-Nesyri

ANLAŞMA BİTMEK ÜZERE

Juventus, En-Nesyri’yi sezon sonuna kadar kiralama bedeli olarak F.Bahçe’ye 5 milyon avro ve Faslı golcünün 4 milyon avroluk ücretini karşılamayı teklif etti. Teklifte 19 milyon avroluk mecburi olmayan satın alma opsiyonu bulunduğu öğrenildi. Juventus satın alma opsiyonunun kullanılması hâlinde 3 milyon avroluk bonus ödemesi taahhüdünde de bulundu. F.Bahçe yönetimi ise mecburi satın alma talep ediyor ve 20 milyon avro ve bonuslar istiyor. Yapılan görüşmelerde önemli yol alındığı öğrenildi. Anlaşma tamamlanırsa imzalar atılacak.

KAZANDIRIP GİDECEK

2024-25 sezonunda Sevilla’dan 19,5 milyon avroya bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 52 maçta 30 gol attı. Faslı oyuncu bu sezon da Afrika Kupası’na gidene kadar 25 maçta 8 gol kaydetti. En-Nesyri, geldiği ücreti yüzde 50 katlayarak ayrılmış olacak.

TEDESCO’DAN OYUNCULARA: SİZ YETER Kİ BÖYLE OYNAYIN!

Avrupa Ligi’nde evinde Aston Villa’ya 1-0 yenilerek ilk sekiz umutlarını tüketti. Ancak ortaya konan futbol teknik direktör Domenico Tedesco’yu memnun etti. Oyuncularına teşekkür eden Tedesco “Premier Lig’in en iyi takımlarından birine karşı harika oynadık. Siz böyle oynayın ligde her takımı yeneriz” dedi.

