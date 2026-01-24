Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski kız arkadaşı Ebru Gülan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Gülan; Akif'in evinde Veyis Ateş'le birlikte uyuşturucu kullandıklarını, balayında bile kendisini aradığını, şişe çevirmece ile cinsel içerikli oyunlar oynadıklarını itiraf etti. İşte detaylar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz aylarda Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklanmıştı.

"AKİF'İN EVİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIK"

Ersoy'un eski sevgilisi Ebru Gülan 20 Ocak’ta verdiği ifadesinde uyuşturucu ve fuhuş sarmalıyla ilgili detaylar yer aldı. Sabah'ta yer alan bilgiye göre uyuşturucuyu ilk kez Ersoy'un evinde gördüğünü ileri süren Gülan, "Akşam Mehmet Akif eve geldi, Veyis Ateş geldi… Çok zaman geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık" dedi.

Mehmet Akif Ersoy

"ŞİŞE ÇEVİREREK CİNSEL İÇERİKLİ OYUNLAR OYNUYORDUK"

Ateş'ten hoşlanmadığını belirten Gülan'ın ifadesinden detaylar şöyle: "Buluşmalardan birinde Veyis, Akif ve başka kadınlar vardı. Burada uyuşturucu madde kullandık, maddeyi getiren Veyis idi. Burada olan kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için kavga çıktı ve evi terk ettim.

2019 8 Mart Dünya kadınlar gününde Akif'in Piyalepaşa'daki evine gittik. Orada Mustafa Manaz, adını hatırlamadığım bir kadın vardı. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli birbirimize 'üzerini çıkart, soyun, onu öp, öpüş' vs. şeyler yapıyorduk.

Veyis Ateş

"KADINLAR ARASINDA REKABET ORTAMI OLUŞTURUYORLARDI"

Bu şişe çevirmece oyununu Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel, Veyis'le 3 dakika yan odada vakit geçir' vs. şeklinde teklifler oluyordu. Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti.

Bugün bu olaylara uzaktan baktığım zaman bu kişiler sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerliyorlardı. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterdiğim zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etrafındaki kızlara kendini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı.

"BALAYINDA BİLE BENİ ARADI"

Bu olayları normalleştiriyorlardı hatta 'Bak Pınar'la bu işleri yaptık ve evlendik' diyordu. Kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonla video kayda alıyordu. Akif, yaşadığımız olayları ayrıldıktan sonra beni bile manipüle etmek için kullanıyordu. Ayrıldıktan sonra birlikte olduğum kişiyi kendi evine ısrarla davet ederek benim için 'Dönüp dolaşıp yanıma gelecek' demişti. Hatta Pınar ile bu olaya inat olsun diye evlendiğini iki sene boyunca söyledi. Pınar ile balayına gittiği ilk günden beni görüntülü arayıp manipüle etmişti. Boşandığı zaman beni arayıp 'Sen de evlenip boşanıp bana geleceksin buna borçlusun demişti"

