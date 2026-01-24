ABD'de emniyet güçlerinin göçmenlere yönelik sert muamelesi ve Washington yönetiminin göç karşıtı politikalarına karşı protesto eylemleri sürerken, Minnesota eyaletinde gözaltına alınan bir eylemcinin fotoğrafı gündem oldu. Beyaz Saray'ın resmi hesabı, gözaltına alınan kadının fotoğrafını, yapay zekayla gözyaşı ve ağlama efekti ekleyerek paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisleri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Aracında, güvenlik güçlerinin operasyonunu izleyen ABD vatandaşı bir kadın, ICE polisinin açtığı ateşte öldürüldü.

Yaşanan olay sonrası ABD'de ICE karşıtı gösteriler şiddetlendi. 18 Ocak'taki bir kilisede düzenlenen protesto sırasında protestocu Nekima Levy Armstrong ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Armstrong'un gözaltına alındığı sırada ağladığını gösteren bir fotoğrafı ise X sosyal medya platformunda, Beyaz Saray'ın resmi hesabından yayınlandı.

Ancak kısa sürede Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğrafın yapay zeka tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde orijinal fotoğrafın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından dolaşıma sokulduğu belirlendi. Noem, kendi sosyal medya hesabından Türkiye saatiyle 18.21'de Armstrong'un elleri kelepçeli, polis nezaretinde ilerlediği fotoğrafını, "İç Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ve FBI ajanları, Minnesota'nın St. Paul kentindeki kilise ayaklanmalarının düzenlenmesinde önemli rol oynayan Nekima Levy Armstrong'u tutukladı. Kendisine 18 USC 241 sayılı federal suçtan dava açılıyor. Din özgürlüğü, Amerika Birleşik Devletleri'nin temel taşıdır; birinin dinini uygulamasına engel olma hakkı Anayasa'nın birinci maddesinde yer almaz." açıklamasıyla paylaştı.

Beyaz Saray ise bu paylaşımdan 33 dakika sonra, 18.54'de Armstrong'un ağladığını gösteren sahte fotoğrafı, "Minnesota'da kilise ayaklanmalarını organize ettiği için aşırı solcu provokatör Nekima Levy Armstrong yakalandı." açıklamasıyla servis etti.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

