ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki ısrarı devam ediyor. Son olarak ABD’nin Grönland’a “tam erişim” sağlayacağı bir formül üzerinde müzakereler yürütüldüğünü açıklayan Trump, bu kez yapay zekâ destekli bir paylaşımla gündeme geldi. Beyaz Saray tarafından paylaşılan görselde, Trump’ın elinde ABD bayrağıyla bir penguen eşliğinde buzullar arasında yürüdüğü, arka planda ise Grönland bayrağının yer aldığı görüldü.

ABD Başkanının Grönland’ı alma ısrarı devam ediyor. Davos’tan dönüşünde gazetecilere demeç veren Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini açıklamıştı.

Beyaz Saraydan dikkat çeken Grönland paylaşımı: Pengueni kucaklayın

ABD, bu kez resmi bir açıklamayla değil, yapay zeka yapımı bir paylaşımla Grönland’a mesaj verdi. Beyaz Saray, Trump’ın buzlu dağlara doğru bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zekâ üretimi görseli “Pengueni kucakla” notuyla paylaştı. Görseldeki penguenin ABD bayrağı taşıması dikkat çekerken, dağlarda Grönland bayrağı yer aldı.



Penguenlerin Grönland'ın bulunduğu Kuzey Yarımküre'de değil Güney Yarımküre'de yaşadığı bilinirken, paylaşıma binlerce yorum yağdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası