Zirve öncesi Kremlin’de deprem: Putin’e yakın isim isyan etti: Ukrayna’dan çekil, reform yap

The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkan yardımcısı Dmitry Kozak, Kremlin liderine Ukrayna’daki savaşı sonlandırması ve barış müzakerelerine başlaması için çağrıda bulundu.

Kozak’ın önerisi, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Trump-Putin zirvesi öncesinde geldi.

KOZAK'TAN BARIŞ VE İÇ REFORM PAKETİ

Putin’in uzun süredir yakın çalışma arkadaşlarından olan Kozak, çatışmaların durdurulması çağrısına ek olarak Rusya’nın güvenlik kurumlarının denetiminin artırılması ve bağımsız bir yargı kurulması gibi iç reform önerileri sundu.

Kozak, 2022’deki işgal öncesinde de Putin’i Ukrayna direnişi konusunda uyarmış ve savaş başladıktan sonra başarısız bir ateşkes girişiminde bulunmuştu.

TOPRAK TAKASI OLACAK MI?

Basında yer alan haberlere göre Alaska’daki zirvede, Ukrayna’da ateşkes karşılığında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya’ya bırakılması olasılığı masada. Trump, “toprak takası” fikrine açık olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise bu planı kesin bir dille reddederek, “Topraklarımızı işgalciye vermeyeceğiz” dedi.

UKRAYNA VE AVRUPA'DAN KARŞI TEKLİF

Wall Street Journal’ın haberine göre, Ukrayna ve Avrupalı yetkililer, Rusya’nın teklifine karşı bir karşı öneri sundu.

Teklifte, herhangi bir müzakere öncesinde tam ateşkesin uygulanması şartı yer aldı.

İngiltere’de yapılan görüşmede, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna temsilcileri bu talebi Trump’ın ekibine iletti.

ZELENSKİY: UKRAYNA'SIZ BARIŞ KARARI ÖLÜ KARARDIR

Zelenskiy, Telegram’da yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın dahil olmadığı her karar barışa karşıdır. Bunlar ölü kararlardır” ifadelerini kullandı.

Anayasanın toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını hatırlatan Zelenskiy, kalıcı barışın Ukrayna’nın masada olmasını gerektirdiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ukrayna’nın geleceğine Ukraynalılar olmadan karar verilemez” diyerek Kiev’e destek verdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz da Zelenskiy’nin Trump-Putin görüşmesine davet edilmesini “en iyi karar” olarak nitelendirdi ve 15 Ağustos tarihinin, 1920 Varşova Zaferi’nin yıl dönümü olması nedeniyle sembolik önem taşıdığını söyledi.