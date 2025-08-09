Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto

Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto

Avrupa güçleri ve Kiev, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak tavizleri talep etmesinin ve Trump'ın gelecek hafta Alaska'da Rus liderle görüşeceğini söylemesinin ardından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için kendi planlarını sundular.

DIŞ HABERLER - Avrupa ve Ukrayna, herhangi bir adımdan önce ateşkesin sağlanmasını, tek taraflı tavizler yerine karşılıklı toprak değişimlerinin yapılmasını ve Kiev'e, potansiyel olarak NATO üyeliğini de içeren, bağlayıcı güvenlik garantilerinin verilmesini öngören bir barış çerçevesi önerdi.

Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto - 1. Resim

PUTİN'İN PLANINA RET! KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKİLİYOR 

WSJ'nin haberine göre; plan, Putin'in Ukrayna'nın Donetsk'in bir kısmını geri verme tavizi vermeden teslim etmesi talebini reddediyor ve Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin'le yapmayı planladığı görüşme öncesinde net kırmızı çizgiler koymayı amaçlıyor.

Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto - 2. Resim

TRUMP İLE PUTİN, 15 AĞUSTOS'TA ALASKA'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto - 3. Resim

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

