CIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine teslim edildi

Kremlin, Washington ile gerilimin tavan yaptığı bir dönemde, CIA’nin üst düzey yöneticisine Sovyetlerin en prestijli nişanını gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Dijital İnovasyon Direktör Yardımcısı Juliana Gallina’ya Sovyet döneminin en prestijli ödüllerinden Lenin Nişanı’nı gönderdi.

ÖDÜL MOSKOVA'DA TESLİM EDİLDİ

CBS News’in haberine göre Putin, ödülü Moskova’daki görüşmeler öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletti.

ABD'Lİ ASKER RUS ORDUSU'NA NEDEN KATILDI?

Gallina’nın oğlu 21 yaşındaki Michael Gloss, 2024’te Ukrayna savaşında Rus ordusunda görev yaparken öldürüldü. Akıl sağlığı sorunları olduğu belirtilen Gloss, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri’ne bağlı 137. Ryazan Alayı’nda görev yapıyordu. 2023’te eğitimini yarıda bırakarak ABD’den ayrıldı, İstanbul’da Rus vizesi aldı ve Rusya’ya geçti. Burada Sovyet yanlısı gruplarla temas kurdu, ABD politikalarını eleştiren paylaşımlar yaptı.

UKRAYNA CEPHESİNDE ÖLÜM

Gloss, 2024 baharında Rus ordusuyla Ukrayna’ya yönelik saldırıya katıldı. Aralık 2023’te 137. Alay’a bağlı saldırı birliklerine sevk edildi. Aynı yılın Nisan ayında, Soledar’ın kuzeybatısında çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Cenazesi ölümünden aylar sonra, Aralık 2024’te düzenlendi. Ailesinin ölüm haberini cenazeden kısa süre önce aldığı paylaşıldı.

TARİHSEL ÖDÜLÜN ÖNEMİ

Lenin Nişanı, Sovyetler Birliği döneminde olağanüstü sivil hizmetler ve askeri başarılar için verilen en yüksek nişanlardan biri olarak biliniyor. İngiliz çifte ajan Kim Philby gibi yabancı istihbaratçılara da verilmişti.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİNDE KRİTİK ZAMANLAMA

Putin’in bu hamlesi, Trump yönetimi ile Kremlin arasındaki gerilimin zirvede olduğu bir döneme denk geldi. Trump, Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar tehdidinde bulunmuştu.

ABD yönetimi ayrıca Hindistan’ın Rus petrolü almayı sürdürmesi nedeniyle Hint mallarına yüzde 25 ek tarife koymuştu.

CIA'DAN AÇIKLAMA

CIA yetkilileri, Gallina’nın Rusya tarafından işe alındığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti. Rus makamlarının, Gloss’un cenazesini ABD’ye gönderirken annesinin kimliğinden haberdar olmadıkları ifade edildi.

Gloss’un babası Larry Gloss ise “En büyük korkumuz, Moskova’da birinin annesinin kim olduğunu fark etmesi ve onu propaganda aracı olarak kullanmasıydı” dedi.