Trump-Putin görüşmesi ne zaman, nerede yapılacak?

Dünya, ABD ve Rusya liderleri arasında gerçekleşecek önemli bir zirveye kilitlendi. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için yapılacak görüşmeler, uluslararası diplomaside yeni bir dönüm noktası olabilir.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska'da gerçekleşeceğini duyuruldu.

Kremlin’den yapılan doğrulama da görüşmenin bu tarihte gerçekleşeceğini teyit etti. Bu zirve, Trump’ın ikinci döneminde ABD-Rusya ilişkilerinde önemli bir adım olarak görülüyor ve Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarının merkezinde yer alıyor.

TRUMP VE PUTİN NEREDE GÖRÜŞECEK?

Zirve, ABD’nin Alaska eyaletinde düzenlenecek ve bu seçim, hem sembolik hem de stratejik açıdan önem taşıyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska’nın Rusya ile ABD’nin ekonomik çıkarlarının kesiştiği bir bölge olduğunu vurgulayarak Bering Boğazı’nın yakınlığını ve iki ülkenin sınır komşusu olduğunu hatırlattı.

Alaska, 1867’de Rusya’dan ABD’ye satılmış bir bölge olarak tarihsel bir bağa sahip ve bu zirve, Putin’in 2015’ten bu yana ABD’ye yaptığı ilk ziyaret olacak. Trump, Alaska’yı “çok popüler bir yer” olarak nitelendirerek toplantının lojistik detaylarının yakında açıklanacağını belirtti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ

Zirvenin ana gündem maddesi, Şubat 2022’den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına uzun vadeli bir barışçıl çözüm bulmak olacak. Kremlin’den Yuriy Uşakov, liderlerin Ukrayna krizine odaklanarak “uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını” müzakere edeceğini belirtti.