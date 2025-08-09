İran, Zengezur anlaşmasını alçakça hedef aldı! "Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak"

Bakü'den başlayıp, Gürcistan'dan Türkiye'ye bağlanan Bakü-Tiflis ticaret yoluna alternatif olarak ortaya çıkan Zengezur Koridoru için İran'dan tehdit geldi.

İran Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Akbar Velayati, ABD ile Ermenistan arasında imzalanan ve Zengezur Koridoru’nun 99 yıllığına ABD’ye devrini öngören anlaşmaya sert çıktı. Velayati, “Rusya ile olsun ya da olmasın, bu projeyi engelleyeceğiz” dedi.

99 YILLIK ANLAŞMA

Anlaşma, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a bağlayacak Zengezur Koridoru’nun kurulmasını kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu koridorun “Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu” adıyla geliştirileceğini ve işletme haklarının 99 yıllığına ABD’ye verildiğini açıkladı.

NAHÇIVAN'A KARA BAĞLANTISI SAĞLANACAK

Trump, koridor sayesinde Azerbaycan’ın kendi toprağı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğrudan kara bağlantısı kazanacağını, ancak “Ermenistan’ın egemenlik haklarına saygı gösterileceğini” söyledi.

İRAN'DAN GÜVENLİK ENDİŞESİ

Velayati, Zengezur Koridoru’nun Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve Güney Kafkasya güvenliği için “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu savundu. Trump’ın “kira” modelini, “Panama Kanalı’nı kiralamaya benzetiyorum” sözleriyle eleştirdi.

"TRUMP'IN PARALI ASKERLERİ İÇİN MEZARLIK"

İranlı yetkili, projenin hayata geçirilmesi halinde Zengezur hattının “Trump’ın paralı askerleri için bir mezarlık” olacağını iddia etti.

İRAN BASINI ÇALKALANIYOR

İran basını, koridorun “bölgesel düzeni yeniden şekillendireceğini” ve Türkiye ile Azerbaycan’ın Güney Kafkasya'da liderlik iddiasını güçlendireceğini yazdı. Analizde şu ifadeye yer verildi:

"Zengezur Koridoru, jeopolitik sınırlama için bir araçtır."

Yazıda ayrıca, bu gelişmenin Rusya’nın etkisini zayıflatabileceği, İran’ın kuzey sınırlarında stratejik varlığının azalabileceği, hatta İran’ın Karadeniz’e doğrudan erişiminin kesilebileceği iddia edildi.

Analizde dikkat çeken bir başka unsur ise şu yorum oldu:

"Koridorun kontrolü Bakü’ye devredilirse, Tahran yalnızca Güney Kafkasya’yla değil, Rusya ve Avrupa ile de ticaret yolları üzerindeki etkisini kaybedebilir."

ERMENİSTAN'DA MUHALEFET AYAKTA

Ermenistan’ın eski Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan, Zengezur Koridoru’nun 99 yıllığına ABD’ye devredilmesini “anayasa ihlali” olarak nitelendirdi. Oskanyan, “Böyle bir diplomatik rezalet olmamıştır, böyle bir başarısızlık için özel bir yetenek gerekir” dedi.

Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında Washington’da yürütülen görüşmelere değinen Oskanyan, Syunik yolunun 99 yıllığına başka bir ülkeye verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. “Yolun başka bir ülkeye 99 yıl süreyle verilmesi duyulmamış bir şeydir, anayasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.