Rusya, Ukrayna'da otobüs terminalini vurdu: 21'den fazla yaralı var

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya kentinde Rus güçleri, KAB tipi güdümlü hava bombasıyla Merkez Otobüs Terminali’ni hedef aldı. Zaporijya Bölge Devlet İdaresi Başkanı Ivan Fedorov, saldırıda 21 kişinin yaralandığını ve enkaz altında hâlâ insanların olabileceğini açıkladı.

TIP ÜNİVERSİTESİ KLİNİĞİNE İKİNCİ SALDIRI

Fedorov, aynı gün Zaporijya Tıp Üniversitesi kliniğinin de vurulduğunu, ancak bu saldırıda yaralı olmadığını belirtti. Saldırılar nedeniyle bölgeden yoğun duman yükseldi.

YARALI SAYISI ARTTI

Yetkililere göre, Pazar günü gerçekleştirilen hava saldırısında yaralananlar arasında 44 yaşında bir kadın da bulunuyor. İlk belirlemelere göre, ulaşım altyapısına yönelik saldırı sonucu iki kişi olay yerinde yaralandı, daha sonra bu sayı 21’e yükseldi.

"KIRIM KORİDORU NEDENİYLE HERSON VE ZAPORİJYA BÖLGELERİNİ DEVRETMEK İSTEMİYOR"

Washington Post’un haberine göre ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zaporijya ve Herson bölgelerindeki saldırıları sonlandırabileceği yönündeki imasını, asker çekme teklifi olarak değerlendirdi.

KREMLİN'DEN ATEŞKES KARŞILIĞI DONBASS TALEBİ

Görüşmelere katılan kaynaklar, Kremlin’in Ukrayna’ya ateşkes karşılığında Donbass’taki Lugansk ve Donetsk bölgelerinden vazgeçilmesini önerdiğini bildirdi. Moskova’nın bu teklifin dışında başka bir şartı öne sürmediği belirtildi.

Ancak Rus tarafı, işgal altındaki Kırım’a stratejik kara köprüsü sağlayan Herson ve Zaporijya topraklarını iade etmeyi düşünmedi.

AVRUPA'DAN ' HİLE OLMASIN' UYARISI

Avrupalı liderler, ateşkesin müzakerelerin ön şartı olması gerektiğini savunarak, bunun Kiev’e baskı yapmak için Rusya’nın bir “hile”si olmaması gerektiğini vurguladı.

TRUMP 'TOPRAK TAKASI' FİKRİNİ DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Kremlin’in “her iki taraf için de faydalı olacak bir tür toprak takası” önerdiğini doğruladı.

Trump, durumun karmaşık olduğunu ancak müzakereler sırasında bazı toprakların Ukrayna’ya iade edilmesinin ve karşılıklı toprak değişiminin gündeme geldiğini belirtti.