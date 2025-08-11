Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi

Bordo-mavili ekipte dikkatler, geçen sezon kiralık forma giyip bu sezon başında yeniden takıma katılan Paul Onuachu üzerinde olacak. Nijeryalı golcü, en son 23 Mayıs 2024’te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a karşı forma giymişti. Tam 444 gün aradan sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacak olan Onuachu, taraftarlarla yeniden buluşacak.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor, Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak Kocaelispor maçına eksik bir kadroyla çıkacak.

Sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı bulunan Borna Barisic’in yanı sıra, kaleci Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya ve Cihan Çanak da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlanan Felipe Augusto’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

İlgili Haber beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta!

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kocaelispor maçı bu akşam beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası değerlendirmeler de aynı kanal üzerinden izlenebilecek.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Kocaelispor maçı 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmada düdük hakem Çağdaş Altay tarafından çalınacak.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Cham, Mendy, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Nonge, Show, Samet, Agyei, Mendes, Petkovic