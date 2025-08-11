Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi

Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi

- Güncelleme:
Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11&#039;e çevrildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında taraftarı önünde Kocaelispor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Papara Park’ta 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak mücadele, hakem Çağdaş Altay’ın düdüğüyle start alacak. Maç öncesi ise Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosu belli oldu mu merak ediliyor.

Bordo-mavili ekipte dikkatler, geçen sezon kiralık forma giyip bu sezon başında yeniden takıma katılan Paul Onuachu üzerinde olacak. Nijeryalı golcü, en son 23 Mayıs 2024’te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a karşı forma giymişti. Tam 444 gün aradan sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacak olan Onuachu, taraftarlarla yeniden buluşacak.

Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi - 1. Resim

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor, Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak Kocaelispor maçına eksik bir kadroyla çıkacak.

Sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı bulunan Borna Barisic’in yanı sıra, kaleci Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya ve Cihan Çanak da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlanan Felipe Augusto’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi - 2. Resim

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kocaelispor maçı bu akşam beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası değerlendirmeler de aynı kanal üzerinden izlenebilecek.

Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi - 3. Resim

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Kocaelispor maçı 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmada düdük hakem Çağdaş Altay tarafından çalınacak.

Trabzonspor Kocaelispor maçında kimler eksik? Gözler maç kadrosu ilk 11'e çevrildi - 4. Resim

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Cham, Mendy, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Nonge, Show, Samet, Agyei, Mendes, Petkovic

Derede boğulan kuzenler yan yana toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
