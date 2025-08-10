Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok? TFF açıkladı!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında büyük merakla beklenen Kayserispor-Beşiktaş maçı, UEFA Konferans Ligi maç programı nedeniyle ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın yoğun Avrupa takvimi sebebiyle söz konusu karşılaşmayı ileri bir tarihe almak zorunda kaldı. Futbolseverler ise Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok sorularını gündeme taşıdı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında sezonun ilk haftasında oynanması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, erteleme kararının nedenini ve maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maçın yeni tarihi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları nedeniyle karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağına dair açıklamaları bekliyor.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kayserispor-Beşiktaş maçı resmi olarak ertelendi. TFF Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki yoğun maç takvimi nedeniyle Süper Lig’in açılış haftasında yapılacak karşılaşmayı ileri bir tarihe aldı. Yeni maç tarihine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN YOK?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde St. Patrick's Athletic takımıyla oynayacağı maçlar sebebiyle lig fikstüründe yer alan Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın St. Patrick's Athletic ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçları 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak. Karşılaşma S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

