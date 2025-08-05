Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları neden ertelendi? TFF açıkladı!

Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları TFF tarafından ertelendi. TFF ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki 3. ön eleme turu mücadelelerinde sahne alacak temsilcilerimize başarı dileklerini iletti. Peki, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları neden ertelendi?

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

TFF UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig 1. hafta maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kulüplerin Avrupa kupalarında 3. Eleme Turu maçlarına çıkacak olmaları sebebi ile Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları ertelendi.

Hem kulüplerin talepleri hem de TFF'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Avrupa arenasındaki yoğun fikstüre hazırlık açısından üç takımın ligdeki açılış maçları ertelendi.

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir’in karşılaşmaları ertelendi. Kayserispor - Beşiktaş, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçları ileri bir tarihte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, erteleme kararını resmi sitesinden duyurarak, yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’in diğer karşılaşmaları planlandığı gibi oynanacak. Süper Lig erteleme kararı alınmayan takımların maçlarıyla birlikte başlıyor olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in dahil olduğu karşılaşmalar için yeni tarihler henüz açıklanmadı.

Kayserispor - Beşiktaş, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçlarının tarihleri ilerleyen günlerde TFF tarafından ilan edilecek.