Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt sürecine ilişkin takvim belli oldu. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, kayıt tarihleri, ders seçimi işlemleri ve ödeme sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminin tamamlanmasının ardından gözler Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Üniversite tarafından yayımlanan resmi duyuruyla kayıt ve ders seçimi tarihleri netleşti.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu'na göre yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'ye kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrencilerin hem ders seçimi yapmaları hem de kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor.

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşturulmayacağı için öğrencilerin öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil İşlemleri" ekranından derslerini belirlemesi gerekiyor.

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF yaz okulu kayıt takvimine göre ders seçimi ve kayıt işlemleri 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt ücreti ise 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.30'a kadar yatırılabilecek. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM üzerinden yapılabilecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin bahar dönemindeki öğrencilik statülerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yaz okulu sınavlarında ise öğrenciler, Anadolum eKampüs sisteminde yer alan ders materyallerinin güncel PDF içeriklerinden sorumlu olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası