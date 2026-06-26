"Galatasaray İlkokulu Kura Duyurusu" yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre, yeni dönem Galatasaray İlkokulu Kura çekimi temmuz ayında gerçekleşecek. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün resmi internet adreslerinden duyurulacak.

Galatasaray İlkokuluna alınacak öğrenciler için kura duyurusu paylaşıldı. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacak.

Başvurular; 4 Temmuz 2026 ve 21 Temmuz 2026 tarihleri arasında, adayların daha önce on-line olarak RANDEVU SİSTEMİ üzerinden almış oldukları saat aralığında, Galatasaray Lisesi İstiklal Cad. No 159 Beyoğlu, İstanbul adresinde kabul edilecek. (15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri kayıt alınmayacaktır.)

KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Galatasaray İlkokulu birinci sınıf için kura çekilişi, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleşecektir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerimizde yayınlanacaktır.

Galatasaray İlkokulu Kura tarihi ve başvuru şartları açıklandı! Yeni dönem Galatasaray İlkokulu Kura çekimi ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Başvuru için gerekli koşullar ve belgelere ilişkin yapılan açıklamada;

"MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre;

1- Doğum tarihi 30.09.2019 - 30.12.2020 tarihleri arasında olup (69-84 aylık olanlar), 2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılında herhangi bir ilkokulun 1. Sınıfına başlamamış veya devam etmemiş olan aday öğrenciler kuraya katılabileceklerdir. (2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için, herhangi bir ilkokula ön kayıt veya kayıt yaptırmış olan öğrenciler kuraya katılabilirler)

2- Doğum tarihi 31.12.2020 - 30.03.2021 tarihleri arasında (66-67-68 aylık olanlar) olan aday öğrencinin anne, baba veya yasal vasisi kayıt esnasında yazılı olarak, öğrencinin ilkokul birinci sınıfa devam etmesini istediğini beyan edeceği matbu dilekçeyi imzalayacaktır.

3- Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte başvuruda bulunulacaktır. Randevu Onay Formu’nu yanınıza almayı unutmayınız. " ifadelerine yer verildi.

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