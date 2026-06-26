Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından gündeme gelen miras iddialarıyla ilgili ailesinden yeni bir açıklama geldi. Sanatçının ablası Selvi Ürek, kardeşinin geride bıraktığı mal varlığına ilişkin konuşarak ayakkabı, kürk ve değerli kıyafetlerin satılacağını belirtti. Kardeşler arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını söyleyen Ürek, "Miras haktır" dedi.

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, uzun süren tedavi sürecinin ardından 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olurken, geride bıraktığı mal varlığı da çok konuşuldu.

İSTANBUL’DA DEFNEDİLDİ

Fatih Ürek için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine sanatçının kız kardeşi Sevil Ürek'in yanı sıra Gülben Ergen, Hande Yener, Hamdi Alkan ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ailesi, yakın dostları ve sevenleri de Ürek'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Fatih Ürek'in ablasının miras açıklamasına tepki yağdı! "Para edecek her şeyi satacağız"

KIZ KARDEŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Fatih Ürek'in kız kardeşi Sevil Ürek, cenaze namazı sırasında fenalaşarak kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevil Ürek, törende yaptığı açıklamada, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyordu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak onu yaşatacağız. Vasiyeti vardı, mutlaka okul yaptıracağız. Çocuklara ve hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Fatih Ürek'in vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı da gündeme geldi. Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon lira değerinde bir malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, bankada nakit varlığı, yaklaşık 6 milyon lira değerinde aracı ile pırlanta ve mücevherlerinin bulunduğu öğrenildi.

Fatih Ürek'in ablasının miras açıklamasına tepki yağdı! "Para edecek her şeyi satacağız"

MENAJERİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv de daha önce miras sürecine ilişkin çıkan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. Siliv, ünlü ismin kardeşlerinin miras paylaşımı nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık yaşamadığını, ailenin halen üzgün olduğunu ifade etmişti.

Siliv ayrıca, hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından mirasın kardeşlere geçtiğini belirterek, kamuoyuna yansıdığı gibi miras nedeniyle herhangi bir kavga ya da kriz yaşanmadığını söylemişti.

EN BÜYÜK HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI

Fatih Ürek, hayattayken verdiği röportajlarda en büyük hayalinin kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini söyleyen isim, kurmayı planladığı vakıf aracılığıyla eğitime katkı sunmayı hedeflediğini açıklamıştı.

ABLASINDAN MİRAS AÇIKLAMASI

Son günlerde Fatih Ürek’in mirasının kardeşler arasında sorun oluşturduğu yönündeki iddiaların ardından Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 2. Sayfa’ya konuşan Selvi Ürek, miras sürecine ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

Fatih Ürek'in ablasının miras açıklamasına tepki yağdı! "Para edecek her şeyi satacağız"

"PARA EDECEK HER ŞEYİ SATACAĞIZ"

Selvi Ürek, "Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Çok değerli kıyafetleri bulunuyor çünkü kıyafetlerine ciddi paralar harcıyordu. Bunların hepsini satacağız. Ondan bana hatıra olarak yalnızca bir bileklik kaldı. Takılarının bir kısmını almak isteyenler aldı, bir kısmı ise satıldı" dedi.

"BORÇLARI DA VARDI"

Fatih Ürek’in sanıldığı kadar büyük bir nakit birikimi olmadığını belirten Selvi Ürek, "O kadar çok maddi birikimi yokmuş. Hayat sigortaları yaptırmıştı. Vergi borçları ve bankalara kredi borçları vardı. Ayrıca yüksek miktarda aldığı avanslar bulunuyordu. Hastalandıktan sonra bu avansları iade etmek zorunda kaldık. Çok şükür borçlarının büyük bölümünü kendi kaynaklarıyla ödedik" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLER ARASINDA HİÇBİR SIKINTI YOK"

Miras nedeniyle aile içinde sorun yaşandığı iddialarını da yalanlayan Selvi Ürek, "Kardeşler arasında hiçbir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız. Miras haktır. 'Bodrum'daki evi satıp kendilerine ev alacaklar' şeklinde konuşanlar var ama bunların gerçeği yansıttığı söylenemez" diyerek iddialara açıklık getirdi.

TEPKİ YAĞDI

Açıklamaların ardından ablasına sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılardan “Ne kadar rahat hepsini satacağız diyor ya ne kadar rahat” , “Akbaba gibi çökmüşler” , “Rahatça satacağız deyince içim burkuldu” gibi yorumlar geldi.

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