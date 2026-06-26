Ani vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini hüzne boğan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölümünün ardından yaşadığı acı dolu süreci ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Volkan Konak'ın ani ölümü, aradan geçen zamana rağmen sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor. 31 Mart 2025 gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı, geride büyük bir üzüntü bıraktı.

Volkan Konak'ın vefatı yalnızca müzik camiasını değil, ailesini ve milyonlarca hayranını da derinden etkiledi. Özellikle 33 yıllık eşi Selma Konak'ın, eşinin ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandırdı.

Volkan Konak'ın eşi yaşadığı en zor anı paylaştı: Hastanede yüzünü açtırdım, bağırmaya başladım

Son olarak Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak, Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı ilk anları, eşine duyduğu özlemi ve acısını anlattı. Duygusal anlar yaşayan Konak, yıllardır süren hayat arkadaşlığının ardından yaşadığı kaybın kendisi için ne kadar zor olduğunu ifade etti.

Volkan Konak'ın eşi yaşadığı en zor anı paylaştı: Hastanede yüzünü açtırdım, bağırmaya başladım

“O AN BAĞIRMAYA BAŞLADIM”

Eşinin vefatının ardından hastanede yaşadığı anları anlatan Selma Konak, "Hastanede açtırdım. 'Ben yüzünü görmek istiyorum' dedim. Çok kötüydü. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazıyordu. O an bağırmaya başladım. 'Senin ismin buraya mı yazılacaktı? Senin ismin billboardlara yazılan Volkan Konak, buraya tahtanın üzerine mi yazılacaktı?' dedim" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın eşi yaşadığı en zor anı paylaştı: Hastanede yüzünü açtırdım, bağırmaya başladım

“HALA ATLETİYLE UYUYORUM”

Eşiyle arasındaki bağın ölümünden sonra da devam ettiğini dile getiren Selma Konak, Volkan Konak'a ait eşyaları sakladığını belirterek, "Ben hala atletiyle uyuyorum. Yıkayamadım, yastığımın altına koyup yatıyorum. Aramızdaki bağ çok güçlüydü, hala iletişimimizin kopmadığını hissediyorum" dedi.

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