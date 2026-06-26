Volkan Konak'ın eşi yaşadığı en zor anı paylaştı: Hastanede yüzünü açtırdım, bağırmaya başladım
Ani vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini hüzne boğan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölümünün ardından yaşadığı acı dolu süreci ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.
- Volkan Konak, 31 Mart 2025 gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek 58 yaşında bu dünyadan ayrıldı.
- Ünlü sanatçının vefatı müzik camiasını, ailesini ve milyonlarca hayranını etkiledi.
- Volkan Konak'ın 33 yıllık eşi Selma Konak, eşinin ardından yaşadığı ilk anları ve duygularını paylaştı.
- Selma Konak, eşinin vefatının ardından hastanede yaşadığı anları anlatırken, tabutun üzerindeki isim için üzüntüsünü dile getirdi.
- Selma Konak, eşiyle arasındaki bağın ölümünden sonra da devam ettiğini belirterek, hala onun atletiyle uyuduğunu ve eşyalarını sakladığını söyledi.
"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Volkan Konak'ın ani ölümü, aradan geçen zamana rağmen sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor. 31 Mart 2025 gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı, geride büyük bir üzüntü bıraktı.
Volkan Konak'ın vefatı yalnızca müzik camiasını değil, ailesini ve milyonlarca hayranını da derinden etkiledi. Özellikle 33 yıllık eşi Selma Konak'ın, eşinin ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandırdı.
Son olarak Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak, Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı ilk anları, eşine duyduğu özlemi ve acısını anlattı. Duygusal anlar yaşayan Konak, yıllardır süren hayat arkadaşlığının ardından yaşadığı kaybın kendisi için ne kadar zor olduğunu ifade etti.
“O AN BAĞIRMAYA BAŞLADIM”
Eşinin vefatının ardından hastanede yaşadığı anları anlatan Selma Konak, "Hastanede açtırdım. 'Ben yüzünü görmek istiyorum' dedim. Çok kötüydü. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazıyordu. O an bağırmaya başladım. 'Senin ismin buraya mı yazılacaktı? Senin ismin billboardlara yazılan Volkan Konak, buraya tahtanın üzerine mi yazılacaktı?' dedim" ifadelerini kullandı.
“HALA ATLETİYLE UYUYORUM”
Eşiyle arasındaki bağın ölümünden sonra da devam ettiğini dile getiren Selma Konak, Volkan Konak'a ait eşyaları sakladığını belirterek, "Ben hala atletiyle uyuyorum. Yıkayamadım, yastığımın altına koyup yatıyorum. Aramızdaki bağ çok güçlüydü, hala iletişimimizin kopmadığını hissediyorum" dedi.