Ünlü şarkıcı Hande Yener, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddialara sessiz kalmadı. Daha önce erken teşhis sayesinde meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan Yener, özellikle "kemoterapi nedeniyle saçları döküldü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamada bulundu.

Şarkıcı Hande Yener, son günlerde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Hakkında çıkan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

“EŞİM DOSTUM PANİK OLUYOR, MESAJ ATIYOR”

Hakkında çıkan haberlerin yakın çevresini endişelendirdiğini ifade eden Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle ailesi, dostları ve sevenlerinden peş peşe mesajlar aldığını belirtti.

Yener paylaşımında, "Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum, sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar. 'Kemoterapiden saçları döküldü' diye benimle hiçbir ilgisi olmayan bir haber dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

“HERKES İYİ MİYİM DİYE SORUYOR”

Çevresindeki birçok kişinin kendisini arayarak sağlık durumunu sorduğunu dile getiren ünlü sanatçı, çıkan haberlerin tamamının asılsız olduğunu belirterek takipçilerine bu iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Rutin sağlık kontrollerini aksatmadığını da ifade eden Hande Yener, paylaşımında, "Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın. Değerli hocamız Prof. Dr. Cihan Uras'a daha dün rutin kontrollerim için gittim. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendinize değer verin" sözlerine yer verdi.

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