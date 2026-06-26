Ekran macerasında yılları deviren Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün yayımlanan gündüz kuşağı programının sıkı takipçileri şimdiden yeni sezon tarihine odaklandı. Peki, Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezona ara veriyor. Ekran macerasında ayları deviren program, sezon finali ardından 2 aylık tatil sürecine giriş yapacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi programın yaz döneminin ardından yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Haziran tarihinde sezon finali yaparak yaz arasına girmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon açılışını 1 Eylül 2025 tarihinde yapmıştı.

Yaklaşık iki ay sürecek aranın ardından programın yeni sezonda yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yeni sezonun başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen haftalarda yapılması öngörülüyor.

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