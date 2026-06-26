Karpuzun başkenti Adana'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yükselmesine rağmen, karpuz işçilerinin zorlu mesaisi devam ediyor. Günde 35-40 tıra yükleme yapan işçilerin günlük yevmiyesi 3 bin ila 5 bin lira arasında değişiyor.

Türkiye'de karpuz üretiminin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da tescilli Adana Karpuz'u hasadı devam ediyor. 40 derece sıcakta tarlada büyük bir emekle yetiştirilen karpuzlar, işçiler tarafından tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Günlük yevmiyeleri 5 bin lira! 40 derece sıcaklıkta zorlu ekmek mücadelesi

GÜNLÜK 35 TIRA YÜKLEME

Bölgede 15 kişilik karpuz yükleme işçisiyle yürütülen yükleme çalışmalarında bir tıra yaklaşık 25 ton karpuz yüklenirken, günlük ortalama 35 tır sevkiyata hazır hale getirilerek farklı illere gönderiliyor.

Günlük yevmiyeleri 5 bin lira! 40 derece sıcaklıkta zorlu ekmek mücadelesi

"ÇOK ZOR OLUYOR"

İşçilerden Emre Bakır, sıcak havanın zorladığını belirterek, "Halimizi görüyorsunuz. Hava çok sıcak. Çukurova yanıyor. Gölgenin sıcaklığı bile 45 derece. Vücut kaldırmıyor. Arkadaşlar sağ olsun, her şeye rağmen hasadı kaldırmak için mücadele ediyorlar. Çok zor oluyor. Bileklerimiz ağrıyor" dedi.

Günlük yevmiyeleri 5 bin lira! 40 derece sıcaklıkta zorlu ekmek mücadelesi

"GÜNLÜK YEVMİYE 3 BİN TL İLE 5 BİN TL ARASINDA"

Esat Akan ise "Çok sıcak. Çalışmak baya zor. Hava sıcaklığı 40-45 derece. Sürekli devam ediyoruz. Saat 03.00'dan akşam hava kararana kadar çalışıyoruz. Ekmek parası için mecburuz. Günlük yevmiye 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. Günde 35-40 tır yüklüyoruz" şeklinde konuştu.

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