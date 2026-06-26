2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında 3 maç sonunda veda eden A Milli Takım'da yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Uğurcan Çakır, ABD maçının ardından açıklama yaptı. Deneyimli kalecinin "özür "mesajı, sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı kalecisi Uğurcan Çakır, Los Angeles'ta 3-2 kazanılan ABD karşılaşması sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD maçlarında forma giydi.

"BU ÜZÜNTÜYÜ TARİF ETMEK ZOR"

30 yaşındaki file bekçisi, "Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik. Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum" mesajını yazdı.

Uğurcan Çakır'ın Instagram paylaşımı

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Uğurcan Çakır, "Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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