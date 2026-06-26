Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası doğuya doğru ilerlerken, Türkiye’nin batı bölgeleri için yeni bir sıcaklık artışı uyarısı yapıldı. AKOM ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sıcak hava dalgasının yeni haftaya birlikte Türkiye’yi etkisi altına alacağı uyarısında bulundu.

Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kente ilişkin 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hafta sonu poyrazın etkisiyle sıcaklıklar nispeten dengede kalırken, yeni haftayla birlikte termometrelerin yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor AKOM verilerine göre İstanbul genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Gökyüzü büyük ölçüde az bulutlu ve açık olacak. Kuzeyli yönlerden esecek poyraz hafta sonu etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların aşırı yükselmesi engellenecek. Cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 28-30°C aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor HAFTA BAŞI SICAKLIK ARTIŞI BAŞLIYOR Yeni haftanın ilk günlerinden itibaren rüzgârın serinletici etkisinin zayıflamasıyla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. Pazartesi: 30°C

Salı: 32°C

Çarşamba: 33°C İstanbul genelinde açık ve güneşli havanın etkisini sürdüreceği, yağış beklentisinin ise bulunmadığı bildirildi.

Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL? Cuma günü öğle saatlerinde sıcaklıkların 31°C’ye kadar çıktığı, nem oranının ise %35 ile %80 arasında değiştiği aktarıldı. Deniz suyu sıcaklığının 22°C seviyelerinde olduğu belirtildi. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’yı kavuran sıcaklar Türkiye’ye geliyor “SICAK HAVA TÜRKİYE'YE GELİYOR!" Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının doğuya doğru ilerlediğini belirterek Türkiye için de uyarıda bulundu. Şen, özellikle hafta başından itibaren batı bölgelerde sıcaklığın belirgin şekilde artacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Avrupa’yı kavuran sıcak hava bloğu doğuya kayıyor. Pazartesi ve salı günleri Türkiye’nin Trakya, Marmara, Ege, İç ve Akdeniz bölgelerinde etkisini gösterecek.”

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