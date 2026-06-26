TÜİK’in açıkladığı 2025 Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre yıl içinde en çok zaman uykuya ayrıldı, bu zaman kayıtlara 8 saat 55 dakika olarak geçti. En az zaman ise spora ayrıldı. Kadınlar spora 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Öte yandan gazete okuyanların sayısı azalırken, sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre gün içinde en fazla zaman uykuya ayrıldı. Uykuya ayrılan zaman, 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Gazete, dergi okuyanların oranı azalırken, sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı arttı. Vatandaşların günlük en az zaman ayırdığı faaliyet spor ve doğa sporları olurken, futbol oynayanların oranı azaldı, voleybol oynayanların oranı arttı.

UYKUYA AYRILAN ZAMAN: 8 SAAT 55 DAKİKA İşte TÜİK’in Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçları… 2025 yılında uykuya ayrılan zaman,10 yaş ve üzeri vatandaşlar için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre, hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre, 9 saat 28 dakika oldu.

İKİNCİ SIRADA YEMEK VAR Uyku faaliyetini, sırasıyla 3 saat 15 dakika ile yemek ve kişisel bakım, 2 saat 25 dakika ile istihdam faaliyetleri (işte geçirilen zaman, iş arama vb.) ve 2 saat 22 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı takip etti.

KADINLAR 4 SAAT, ERKEKLER 58 DAKİKA BAKIM YAPTI Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hanehalkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde; çalışan kadınların hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi.

EN AZ ZAMAN SPORA AYRILDI Vatandaşların gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet, ortalama 12 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından, fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla, 26 dakika ile hobiler ve oyunlar, 37 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü.

FUTBOL AZALDI, VOLEYBOL ARTTI Son dört hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde, en fazla yapılan sportif faaliyetlerin yüzde 11,7 ile yürüyüş veya koşu, yüzde 4,1 ile futbol ve yüzde 2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, futbol oynadığını belirten fertlerin oranının yüzde 5,2'den yüzde 4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e arttığı görüldü.

TÜİK’in açıkladığı 2025 Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre yıl içinde en çok zaman uykuya ayrıldı, bu zaman kayıtlara 8 saat 55 dakika olarak geçti. En az zaman ise spora ayrıldı. Kadınlar spora 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Öte yandan gazete okuyanların sayısı azalırken, sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı arttı.

TÜİK’in açıkladığı 2025 Zaman Kullanım Araştırması’nın sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre yıl içinde en çok zaman uykuya ayrıldı, bu zaman kayıtlara 8 saat 55 dakika olarak geçti. En az zaman ise spora ayrıldı. Kadınlar spora 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Öte yandan gazete okuyanların sayısı azalırken, sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı arttı.

SOSYAL MEDYA YAYILDI Son 1 ay içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde, en fazla yapılan faaliyetlerin yüzde 88,8 ile televizyon izlemek, yüzde 71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve yüzde 67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde yüzde 77 iken kadınlarda yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

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