Haziran ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından hak sahipleri, ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini ve e-Devlet üzerinden doğum yardımı sorgulama ekranına nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 Haziran dönemi doğum yardımı ödemelerine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Doğum yardımı desteğinden yararlanan aileler için ödemelerin hesaplara aktarılmasıyla birlikte gözler e-Devlet sorgulama ekranına ve ödeme detaylarına çevrildi.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı uygulamasıyla ailelere verilen desteğin sürdüğünü belirterek, bugüne kadar toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş'ın paylaştığı verilere göre doğum yardımından bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuk faydalandı. Bunların 466 bin 825'i ilk çocuk, 344 bin 139'u ikinci çocuk, 310 bin 26'sı ise üçüncü ve sonraki çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 25 bin 401 hak sahibinin ikiz veya daha fazla çocuğu bulunurken, iki ve üzeri çocuk kapsamında 654 bin 165 çocuk için düzenli doğum yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor. Bakanlık, doğum yardımı ödemelerinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

2025 yılında güncellenen destek kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL doğum yardımı ödeniyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı! E-Devlet doğum parası sorgulama ekranı (2026 Haziran)

E-DEVLET DOĞUM PARASI SORGULAMA EKRANI (2026 HAZİRAN)

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet Kapısı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla sorgulayabiliyor. Ödeme bilgileri onay sürecinin tamamlanmasının ardından sisteme yansıyor.

Doğum yardımı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili hizmet ekranına ulaşabiliyor. Buradan başvuru durumu, ödeme bilgileri ve hak sahipliğine ilişkin güncel bilgiler görüntülenebiliyor.

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