2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli e-Karne ekranına yöneldi. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne notları, dönem sonu başarı durumu ile takdir ve teşekkür belgeleri görüntülenebiliyor. İşte e-Karne sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Fiziksel karneye ek olarak dijital ortamda karne görüntülemek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul VBS sistemi üzerinden işlem yapabiliyor.

E-KARNE NASIL BAKILIR 2026?

2026 e-Karne işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" menüsünden dönem sonu notlarını görüntüleyebiliyor. Aynı sistem üzerinden karne, takdir ve teşekkür belgeleri ile diğer eğitim bilgilerine de erişim sağlanabiliyor.

e-Karne nasıl bakılır 2026? e-Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı

Dijital karneye e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor. Bunun için turkiye.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne "e-Okul" yazılıyor. Açılan sonuçlar arasından Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi seçilerek ilgili öğrencinin Veli Bilgilendirme Sistemi ekranına giriş yapılıyor.

Buradan e-Karne sekmesine giren kullanıcılar ister çevrim içi görüntüleme yapabiliyor isterlerse PDF olarak indirip yazdırabiliyor.

Karne günü sistem yoğunluğu nedeniyle zaman zaman erişimde yavaşlamalar yaşanabilse de bilgiler gün içerisinde görüntülenebiliyor.

e-Karne nasıl bakılır 2026? e-Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı

E-OKUL VBS KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

e-Okul VBS ekranı üzerinden öğrencilerin dönem sonu başarı bilgileri, ders notları, devamsızlık bilgileri ve belge durumları görüntülenebiliyor.

Sisteme giriş için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası ya da e-Devlet doğrulaması kullanılabiliyor.

Karne bilgileri sisteme yüklendikten sonra öğrenciler fiziksel karneyi beklemeden notlarını dijital ortamda inceleyebiliyor.

e-Karne ekranında yer alan rapor bölümü sayesinde karne PDF formatında indirilebiliyor ve yazıcıdan çıktı alınabiliyor. Ayrıca sistem üzerinden takdir, teşekkür ve onur belgeleri de görüntülenebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular Takdir ve teşekkür belgesi e-Okul'da görünür mü? Takdir, teşekkür ve diğer başarı belgeleri e-Okul VBS üzerinden görüntülenebiliyor. Belgeler, karne bilgilerinin sisteme işlenmesinin ardından erişime açılıyor.

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